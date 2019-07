Slovenci so upravičili vlogo favoritov in si do polčasa priigrali štiri gole naskoka (17:13). Varovanci Saše Prapotnika so v nadaljevanju ubranili prednost in na koncu tekmo minro pripeljali do konca.



Krožni napadalec Kristjan Horžen je dosegel osem golov. Foto: www.alesfevzer.com

Pri Sloveniji je bil znova najboljši strelec Gregor Ocvirk, ki je dosegel enajst golov. Kristjan Horžen jih je dodal osem.

Saša Prapotnik, selektor Slovenije: "Težko se je bilo zbrati po porazu s Portugalci. Pred tekmo smo se dogovorili, da se bomo zbrali in pokazali vse, kar znamo. Dobro smo odigrali tekmo, fantje so se borili in zasluženo zmagali."

ROKOMET (M)

SVETOVNO PRVENSTVO (U-21), Španija

VIGO/PONTEVEDRA, četrtfinale



Razvrstitev od 5. do 8. mesta:

SLOVENIJA - TUNIZIJA 31:27 (17:13)

Ocvirk 11, Horžen 8, Horvat 4, Žabić in Novak 2, Gartner, Kotar Miha, Pipp in Mazej 1.



Za 5. mesto, nedelja ob 11.30:

SLOVENIJA - DANSKA



Polfinale, sobota:

EGIPT - FRANCIJA

PORTUGALSKA - HRVAŠKA

Finale bo v nedeljo ob 16.30.