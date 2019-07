Slovenci so bili od prve minute naprej gospodarji na igrišču, tako da so si hitro priigrali nekaj zadetkov prednosti, ki so jo nato brez težav branili. Polčas se je končal s 17:14.

Grega Ocvirk je bil s sedmimi goli prvi strelec Slovenije. Foto: MMC RTV SLO

Varovanci Saše Praprotnika so v drugem delu še dodali plin in na koncu zanesljivo zmagali. Grega Ocvirk je bil s sedmimi goli najboljši strelec pri Sloveniji, po štiri gole pa so dodali še Tine Gartner, Marko Kotar in Tim Rozman.

Slovenija se bo v četrtek pomerila z Japonsko. V skupini A so še ZDA, Srbija in Španija. V osmino finala se uvrstijo najboljše štiri ekipe.

V skupini B, ki se križa s slovensko skupino A, nastopajo Francija, Švedska, Egipt, Južna Koreja, Avstralija in Nigerija, v skupini C Portugalska, Hrvaška, Madžarska, Kosovo, Bahrajn in Brazilija, v skupini D pa Nemčija, Islandija, Danska, Norveška, Čile in Argentina.

ROKOMET (M)

SVETOVNO PRVENSTVO (U-21)

SKUPINA A, Vigo (Španija)

SLOVENIJA - TUNIZIJA 32:25 (17:14)

Ocvirk 7, Gartner, Mar. Kotar in Rozman 4, Pipp in Žabić 3, Horžen in Horvat 2,

Košec, Mazej in Novak 1.

Četrtek ob 17.00:

SLOVENIJA - JAPONSKA

Petek ob 18.30:

SLOVENIJA - ZDA

Nedelja ob 18.30:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 22. julija, ob 21.00:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

