Predsednik RZS-ja Franjo Bobinac v sredo še ne bo predlagal imena naslednika Veselina Vujovića. Selektorja je odnesel neprimeren izpad na klopi Zagreba, ko se je verbalno napadel mladega slovenskega rokometaša Aleksa Vlaha. Foto: www.alesfevzer.com

Vodstvo RZS je 27. novembra prekinilo pogodbo s Črnogorcem Veselinom Vujovićem in sporočilo, da bo novega selektorja elitne moške izbrane vrste imenovalo do sredine decembra. Za sredo je sklicana redna mesečna seja, kjer pa še ne bo oznanjeno ime novega selektorja, je sporočil Goran Cvijić.

RZS je 27. novembra prekinilo pogodbo s Črnogorcem Veselinom Vujovićem in sporočilo, da bo novega selektorja elitne moške izbrane vrste imenovalo do sredine decembra. V rokometnem zakulisju so mesec dni pred začetkom evropskega prvenstva na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji zaokrožila številna imena možnih Vujovićevih naslednikov, a dejstvo je, da so pogovori vodilnih oseb na RZS z možnimi kandidati minili v najstrožji možni tajnosti in daleč od sojev žarometov.

Ob tem kaže omeniti, da sta nabor 28 kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 26. januarjem 2020 sestavila dosedanji Vujovićev pomočnik Uroš Zorman in direktor reprezentance Uroš Mohorič.

Slovenija se bo v skupinskem delu v Göteborgu pomerila s Švedsko, Poljsko in Švico. Po dve najboljši reprezentanci iz skupine F se bosta prebili v drugi del zaključnega turnirja, ki bo nato v Malmöju. Finalni del prvega evropskega prvenstva s 24 nastopajočimi izbranimi vrstami bo v Stockholmu, tekme skupinskega in drugega dela pa bodo še na Dunaju in v Gradcu ter Trondheimu.

Sočasno z iskanjem selektorja moške članske reprezentance, bo predsedstvo v sredo pretresalo tudi igranje ženske reprezentance, ki je SP 2019 na Japonskem končala z najslabšim izidom v svoji zgodovini – na 19. mestu.