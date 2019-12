Lois Abbingh je dosegla odločilen gol za največji uspeh nizozemskih rokometašic do zdaj. Foto: EPA

Nizozemske, ki so turnir odprle s porazom proti Slovenkam s 26:32, so prvič postale svetovne prvakinje. Pred tem so na Danskem leta 2015 končale na drugem, dve leti kasneje v Nemčiji pa na tretjem mestu. Rokometašice s Pirenejskega polotoka so sijajno odprle tekmo in sredi prvega polčasa vodile z 9:5, nato pa padle v globoko krizo. Nasrptonice so to izkoristile in izenačile na 9:9, dobro pa so odigrale predvsem končnico prve polovice tekme ter po delnem izidu 4:1 na odmor odšle s prednostjo treh golov (16:13).

V drugem polčasu so izbranke selektorja Carlosa Viverja vseskozi lovile tekmice, v 59. minuti pa jih tudi ujele in izenačile na 29:29. V izjemno dramatični končnici je zmagoviti gol po strelu s sedmih metrov dosegla Lois Abbingh, ki je skupaj mrežo zatreslac sedemkrat. Dva gol več je dala Estavana Polman. Pri Špankah je bila najbolj učinkovita Alexandrina Cabral s sedmimi zadetki, enega manj je prispevala Marta Lopez.

Rusinje tretje, Slovenija 19.

Pred finalno tekmo v dvorani v dvorani Park Dome je bila na sporedu še tekma za tretje mesto, ki so jo dobile Rusinje. Pri zmagovalkah malega finala je blestela Ana Vjahireva, ki je dosegla devet golov, pri Norvežankah pa sta Emilie Arntzen in Stine Oftedal prispevali po sedem zadetkov.

Na svetovnem prvenstvu so nastopile tudi slovenske rokometašice in po zmagi nad tekmicami iz DR Konga osvojile končno 19. mesto, kar je njihova najslabša uvrstitev. Najboljše so bile na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto.

Finale:

NIZOZEMSKA - Španija 30:29 (16:13)

Polman 9, Abbingh 7, Snelder 5; Cabral 7, Lopez 6.



Za 3. mesto:

RUSIJA - Norveška 33:28 (18:15)

Vjahireva 9, Makejeva in Managarova po 4; Arntzen in Oftedal po 7.