Ob 18. uri žreb rokometne Lige prvakov in prvakinj

Celjani v osmem, krimovke v drugem bobnu

Dunaj - MMC RTV SLO

V Zlatorogu bo tudi v prihodnji sezoni pestro. Foto: www.alesfevzer.com

Dunaj bo danes in v petek prizorišče dveh pomembnih žrebov za naslednjo rokometno sezono. Nocoj bo žreb skupin v Ligi prvakov in prvakinj, naslednji dan pa še za nastop na moškem evropskem prvenstvu januarja na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.