Začetek tekme je bil poln napak na obeh straneh, a so se Slovenke hitreje zbrale in v 5. minuti prek Ane Gros povedle s 3:1. A so se tudi Angolke otresle treme in začele redno zadevatim ter ohranile stik s Slovenkami. V 11. minuti so Afričanke prvič izenačile na 5:5, v 16. minuti pa so po prvem zadetku Guialojeve iz igre prvič povedle (6:7).

Prednost Angolk je začela rasti, do 24. minute je narasla že na +4 (9:13). , Slovenke so grešile v napadu, razbranila se je angolska vratarka. Razlika je do odmora ostala nespremenjena , saj je 1. polčas s 16:12 pripadel Angoli.

Nerešljiva uganka je krožna napadalka Kassoma, ki je v prvem delu dosegla 5 golov. Pri Slovenkah ni šel met prvi strelki Ani Gros (3 goli), najučinkovitejša je bila tako Tjaša Stanko s 4 zadetki.

Slovenke so pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu že premagale Angolke za sedem golov. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija je doslej že odigrala dve tekmi z eno najboljših afriških izbranih vrst. Na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2005 je tesno izgubila s 27:28, pred dvema letoma pa jo je na zaključnem turnirju v Nemčiji zanesljivo premagala z 32:25.

Angola je letošnji turnir na Japonskem odprla z dvema porazoma. Na prvi tekmi je morala priznati premoč Srbiji, ki je zmagala z 32:25, na drugi pa je bila od nje boljša Nizozemska, ki je slavila s 35:28.

Po dveh krogih v skupini A vodita Norveška in Srbija s po štirimi točkami, Nizozemska in Slovenija sta zbrali po dve točki, Angola in Kuba pa sta brez njih.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja bodo imele po današnji tekmi dan premora. V četrtek se bodo pomerile s Kubankami, v petek pa še s Srbkinjami.

SVETOVNO PRVENSTVO 2019 - JAPONSKA

SKUPINA A, Kumamoto

3. krog, danes ob 10.00:

SLOVENIJA - ANGOLA -:- (12:16)

NIZOZEMSKA - KUBA 51:23 (22:11)

Ob 12.30: NORVEŠKA - SRBIJA

Vrstni red: Norveška in Srbija ter Nizozemska po 4, Slovenija 2, Angola, Kuba 0 točk

Četrtek ob 7.00:

KUBA - SLOVENIJA

Ob 10.00: SRBIJA - NIZOZEMSKA

Ob 12.30: NORVEŠKA - ANGOLA

Petek ob 7.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ob 10.00: ANGOLA - KUBA

Ob 12.30: NIZOZEMSKA - NORVEŠKA

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.