Celje in Barcelona se nista v Ligi prvakov pomerila že osem let, devet let pa je minilo od zadnjega gostovanja v Katalonijo, ko je bilo 9. oktobra kar 44:33 za blaugrano. Foto: www.alesfevzer.com

V 90. letih so Katalonci veljali za rokometne vesoljce, na igriščih stare celine so med letoma 1996 in 2000 kar petkrat zaporedoma osvojili Ligo prvakov, kar trikrat pa so bili v polfinalu usodni za Celjane.

Na bližnjem dvoboju v že malce staromodni kultni dvorani Blaugrana med osemkratnimi prvaki Lige prvakov iz Barcelone in Celjani, zmagovalci tega tekmovanja v sezoni 2003/04, so v absolutni prednosti gostitelji, ki imajo v svojih vrstah številne imenitne igralce na svetu.

Izredna zasedba z Dolencem

Svoj prostor med temi je našel tudi Škofjeločan Jure Dolenec, poleg slovenskega reprezentanta pa za to ekipo, ki je nazadnje v Ligi prvakov slavila v sezoni 2014/15, igrajo še Islandec Aron Palmarsson, Francozi Ludovic Fabregas, Cedric Sorhaindo, Dika Mem in Timothey N'Guessan, Hrvat Luka Cindrić, Danca Lasse Andersson in Kevin Moeller ter številni španski rokometaši Raul Entrerrios, Perez de Vargas, Arino Bengoechea ...

"V Barceloni nimamo česa izgubiti. V tekmo gremo sproščeno, na njej bom enakovredno porazdelil minutažo med svojimi varovanci. Za nas sobotna tekma ni ključnega pomena, veliko pomembnejši bo naš naslednji domači dvoboj z danskim Aalborgom," je pred odhodom v Katalonijo dejal celjski strateg Tomaž Ocvirk.

Obramba in večja agresivnost

"V Barceloni se želimo prikazati v lepi luči. Moramo biti zbrani in potrpežljivi, ne smemo si dovoliti veliko izgubljenih žog, saj Barcelona igra izjemno hitro in učinkovito ter kaznuje sleherne tekmečeve napake. Pomembno bo hitro vračanje v obrambo in še večja agresivnost kot na nedavni tekmi s Flensburgom," je še dodal Ocvirk.

Barceloni je na sezonski uvodni tekmi lige prvakov spodrsnilo v Szegedu, slovensko obarvani Pick – barve tega moštva zastopajo Dean Bombač, Matej Gaber, Mario Šoštarič in Nik Henigman – je slavil z 31:28, celjska ekipa pa je v prvem krogu na domačem igrišču izgubila proti Flensburgu s 24:25.

ROKOMET (M) – LIGA PRVAKOV

2. KROG, skupina A

Sreda ob 19.00:

FLENSBURG – ELVERUM



Sobota ob 20.00:

BARCELONA – CELJE PL



Nedelja ob 16.50:

AALBORG – ZAGREB



Ob 19.00:

PARIS SG – PICK SZEGED