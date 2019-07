Vodstvo Gorenja je oprostilo napako mlademu rokometašu. Foto: www.alesfevzer.com

Levi zunanji igralec, prej član novomeške Krke, je 15. marca z velenjskim klubom sklenil triletno pogodbo.

Okleščen, ki je svoja dejanja priznal in za katera je javno izrazil obžalovanje, je že pred časom svoj dolg z oškodovano banko poravnal, zaradi obžalovanja in okoliščin pa je bil obsojen na pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let. Kazen se nanaša na obdobje ko je pred približno letom dni kot delavec študent v novomeških poslovalnicah Delavske hranilnice po poročanju slovenskih medijev petim komitentom, upokojencem, z računov ukradel slabih 20.000 evrov.

Kot je danes sporočil klub, je na podlagi temeljitega pogovora z igralcem in razprave upravnega odbora sprejel odločitev, da igralcu omogoči še eno priložnost, igralec pa ostane član Gorenja Velenje.

Klub bo podrobno spremljal njegov razvoj in dejanja tako na, kot izven igrišča, ter z ustreznimi pogodbenimi varovali poskrbel za zavarovanje interesov kluba in pokroviteljev. V velenjskem klubu menijo, da takšnih primerov zagotovo ni primerno pometati pod preprogo in odrivati na rob, pač pa se z njimi soočiti.

"V preteklih dneh sem opravil več pogovorov z igralcem in njegovo družino. Grega se zaveda, da je v preteklosti storil veliko napak in pravi, da vse skupaj globoko obžaluje. Sam sem mnenja, da ne bi bilo prav, če bi si fant pri komaj 23 letih zavozil življenje. Napake so del življenja in iz napak se učimo," je pojasnil direktor Gorenja Velenja Janez Gams.

"Res pa je, da gre v tem primeru za več kot običajno napako. Kljub temu sem prepričan, da si Grega zasluži še eno, zadnjo, priložnost. Klub s tem sprejema veliko odgovornost in obvezno, da Gregi pomaga, da se zopet postavi na noge in zaživi normalno življenje, primerno športniku, ki je član tako velikega kluba kot je rokometni klub Gorenje Velenje," je dodal Gams.

23-letni Okleščen je prve rokometne korake napravil v novomeški Krki. V dresu prve ekipe je prvič zaigral že v sezoni 2011/12. Od takrat je za člansko vrsto kluba iz Novega mesta dosegel 587 zadetkov. Bil je tudi član izbrane vrste Slovenije, prvič je bil na reprezentančne priprave vpoklican oktobra 2017.

"Zavedam se svojih dejanj, ki jih globoko obžalujem in zanje sprejemam popolno odgovornost. Moja dejanja so bila posledica nepremišljenih dejanj in mladostniške neodgovornosti. Kljub temu pa to ni in ne more biti opravičilo za finančne težave, v katere sem zabredel zaradi športnih stav," je ob tem za klubsko stran izjavil rokometaš.

"Zavedam se tudi odgovornosti, ki jo nase prevzema klub, s katerim sem podpisal sodelovanje od prihajajoče sezone naprej. Ob tej priložnosti bi se rad rokometnemu klubu Gorenje Velenje zahvalil, da so mi ponudili priložnost in verjamejo, da se lahko popravim in priložnost izkoristim," je še dejal Okleščen.