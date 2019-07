21-letni in 198 cm visoki Silva je bil najkoristnejši igralec mladinskega evropskega prvenstva, ki ga je lani gostilo prav Celje.

Diogo Silva je bil razglašen za najboljšega igralca lanskega evropskega prvenstva v Celju. Foto: RK CPL/Slavko Kolar

Diogo velja za enega najperspektivnejših portugalskih igralcev in prihaja v Celje kot posojen igralca Porta, z možnostjo podaljšanja posoje in poznejšega odkupa.

Silva: Celje je eden največjih klubov v Evropi

"Ponosen sem, da sem postal član Celja Pivovarne Laško. Že lansko evropsko prvenstvo v Celju in igranje v Zlatorogu me je fasciniralo, saj sem tu doživel enega najlepših trenutkov v karieri. Ko je prišla ponudba Celja, nisem veliko razmišljal. Gre za najboljši klub v Sloveniji, enega največjih v Evropi, kjer so pričakovanja visoka, in verjamem, da bom to zaupanje opravičil. Za odhod v Celje sem se odločil, ker ocenjujem, da je to korak naprej v moji karieri. Igrali bomo v elitni Ligi prvakov proti ekipam, kot so Barcelona, Paris Saint Germain, Flensburg ... Čaka nas trdo delo, dobri treningi. V Celju si želim napredovati, kot so to storili že številni igralci pred mano. Zavedam se, da gre kariera korak za korakom in da je potrebno odrekanje ter maksimalna angažiranost. Zato sem izbral Celje," je dejal Silva.

Ocvirk: Gre za napadalno kakovostnega igralca

Trener Celjanov Tomaž Ocvirk pa je povedal: "Diogo je tip igralca, ki sledi naši filozofiji mladih in hitrih igralcev. Spremljali smo ga že na lanskem Evropskem prvenstvu v Celju, kjer je zasluženo postal najkoristnejši igralec in najboljši desni zunanji turnirja. Navkljub temu še ima vedno prostor za napredek in da bo to dokazal v našem dresu. Gre za napadalno izjemno kakovostnega igralca in verjamem, da bo v Celju še samo napredoval in ostal dlje časa."

Diogo Silva je še zadnji manjkajoči člen v igralskem mozaiku za sezono 2019/2020, ki jo bodo celjski vitezi začeli s pripravami 24. julija v Celju.