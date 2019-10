Slovenci in Nizozemci tako preizkušajo prenovljeno dvorano Hardek. V nedeljo se bodo varovanci Veselina Vujovića v Mariboru pomerili še s Srbijo.

Slovenski rokometaši bodo skušali dvigniti formo pred januarskim evropskim prvenstvom. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci so v tednu Evropske rokometne zveze (EHF) zelo aktivni, ob treningih pa so imeli na svojem programu še številne druge obveznosti. V sredo so se v Ljubljani udeležili slavnostne akademije ob praznovanju 70. obletnice Rokometne zveze Slovenije, v četrtek pa so nekateri igralci nastopili na poslovilni tekmi Uroša Zormana in Luke Žvižeja.

ROKOMET (M)

PRIPRAVLJALNI TEKMI

Danes ob 19.00 (Ormož):

SLOVENIJA - NIZOZEMSKA

-:- (-:-)

Nedelja ob 17.30 (Maribor):

SLOVENIJA - SRBIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.