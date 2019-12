S seznama sta bila prečrtana oba brata Skube. Foto: www.alesfevzer.com

S prvotnega seznama 28 rokometašev, ki sta ga pripravila pomočnik nekdanjega selektorja Veselina Vujovića Uroš Zorman in direktor reprezentance Uroš Mohorič, so odpadli zunanja igralca Sebastian Skube (Bjerringbro-Silkeborg) in Staš Skube (Vardar Skopje), krilni igralec Matic Verdinek (Gorenje Velenje) in krožni napadalec Vid Poteko (Celje Pivovarna Laško).

"Na seznam igralcev za priprave pred evropskim prvenstvom sem uvrstil 24 rokometašev. Nekaj posameznikov se bo namreč reprezentanci zaradi obveznosti priključilo nekoliko kasneje. Po drugi strani bom lahko tako tudi neposredno in na samem prizorišču bolje spoznal več igralcev, ki kandidirajo za nastop na EP. Izjemno se že veselim začetka priprav. Prepričan sem, da bodo fantje tja prišli izjemno motivirani in z željo po uspehu, do katerega nas lahko vodi le trdo delo," je dejal 46-letni švedski strokovnjak srbskih korenin.

Slovenija bo priprave v Zrečah začela v četrtek, 26. decembra. Uvodna treninga bo vodil Zorman, Vranješ pa se bo reprezentanci zavoljo klubskih obveznosti pridružil dan kasneje, ko bo tudi novinarska konferenca. Slovenija bo pred odhodom v Göteborgu, kjer se bo v skupinskem delu pomerila s Švedsko, Poljsko in Švico, igrala dve pripravljalni tekmi. Najprej se bo v petek, 3. januarja 2020 v Slovenj Gradcu pomerila s Severno Makedonijo, dan kasneje pa v Trbovljah še s Črno goro. Evropsko prvenstvo se bo končalo 26. januarja.

SEZNAM 24 KANDIDATOV ZA EP

Vratarji: Klemen Ferlin, Urban Lesjak, Urh Kastelic in Rok Zaponšek;



Krilni igralci: Blaž Janc, Gašper Marguč, Mario Šoštarić, Tilen Kodrin, Darko Cingesar in Simon Razgor;



Zunanji igralci: Borut Mačkovšek, Dean Bombač, Nik Henigman, Gregor Potočnik, Miha Zarabec, Rok Ovniček, Vid Kavtičnik, Jure Dolenec, Matic Grošelj, Nejc Cehte in Žiga Mlakar;



Krožni napadalci: Kristjan Horžen, Blaž Blagotinšek in Igor Žabić.