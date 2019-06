Na zadnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem so bili Slovenci osmi. Foto: www.alesfevzer.com

V istem bobnu so še Norveška, Nemčija, Severna Makedonija, Madžarska in Belorusija, kar pomeni da se Slovenci s temi reprezentancami v skupinskem delu ne morejo pomeriti.

Možne tekmice iz prvega jakostnega bobna so Španija, Švedska, Francija, Danska, Hrvaška in Češka, iz tretjega Avstrija, Islandija, Črna gora, Portugalska, Švica in Latvija, iz četrtega pa Poljska, Rusija, Srbija, Ukrajina, Bosna in Hercegovina in Nizozemska.

Prvič bo na evropskem prvenstvu sodelovalo 24 reprezentanc. Ekipe bodo v prvem delu razdeljene v šest skupin s po štirimi reprezentancami, ki bodo igrale na Dunaju ter v Gradcu, Trondheimu, Malmöju in Göteborgu. V drugi del se bosta uvrstili po dve najbolje uvrščeni zasedbi, ki bosta nastopali v še enem skupinskem delu na Dunaju in v Malmöju. Polfinale in finale bo na sporedu v Stockholmu.

Že zdaj je znano, da bo Hrvaška v prvem delu zaključnega turnirja nastopila v Gradcu, Avstrija na Dunaju, Nemčija in Norveška v Trondheimu, Danska v Malmöju, Švedska pa v Göteborgu. Želja v slovenskem taboru je igranje v Avstriji, saj bi imeli tam precej večjo spodbudo navijačev.

Žreb se bo začel ob 18.45.