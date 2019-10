Dean Bombač je v petek dosegel pet golov. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija je v petek odigrala prijateljsko tekmo z Nizozemsko. Dvoboj se je v Ormožu končal brez zmagovalca. V slovenskem taboru so bili po petkovem remiju zelo slabe volje, predvsem zaradi izjemno blede predstave v drugi polovici tekme, ko so zapravili kar osem golov prednosti.



Izbrance Veselina Vujovića zdaj čakajo na papirju veliko močnejši Srbi. Tekma s Srbi je zadnja pred začetkom decembrskih priprav za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo v začetku prihodnjega leta na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, kjer bodo lovili zadnji vlak za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020.



Slovenija se bo v skupinskem delu v Göteborgu pomerila s Švedsko, Poljsko in Švico. Napredovanje si bo izborila v primeru prvega ali drugega mesta v skupini, nato pa jo čakajo izjemno zahtevni obračuni z rokometnimi velesilami, kot so Danska, Francija in Norveška.



Pripravljalna tekma, nedelja ob 17.30 (Maribor):

SLOVENIJA - SRBIJA -:- (16:10)

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.