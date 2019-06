Slovenija pod vodstvom Uroša Bregarja je v dodatnih kvalifikacijah za SP premagala Severno Makedonijo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Tokiu dobila tekmice na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom na Japonskem.

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je dva dni pred žrebom skupin objavila nosilke skupin, Slovenijo je umestila v četrti jakostni boben.

Slovenske rokometašice so doslej petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so bile najboljše na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Skupina A: Nizozemska, Norveška, Srbija, Slovenija, Angola in Kuba;

Skupina B: Francija, Danska, Nemčija, Koreja, Brazilija in Avstralija;

Skupina C: Romunija, Madžarska, Črna gora, Španija, Senegal in Kazahstan;

Skupina D: Rusija, Švedska, Japonska, Kitajska, Argentina in Kongo.