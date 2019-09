Slovenija pod vodstvom Uroša Bregarja je v dodatnih kvalifikacijah za SP premagala Severno Makedonijo. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija bo v tem tednu igrala dve kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo prihodnje leto na Danskem in Norveškem, ki bosta prvenstvo stare celine gostili med 4. in 20. decembrom.

Kosovo, Belorusija in favorizirana Nemčija

Najprej bodo Slovenke v štajerski prestolnici gostile Kosovo, v nedeljo pa jo v Minsku čaka obračun proti veliko močnejši Belorusiji. V skupini 3 nastopa še Nemčija, z njo se bo naša izbrana vrsta pomerila marca prihodnje leto. Nemke so na uvodni tekmi kvalifikacij v sredo že nadigrale Belorusinje s 40:30. Na EP 2020 se uvrstiti prvouvrščeni reprezentanci, saj bo na turnirju nastopalo 16 reprezentanc.

Selektor Uroš Bregar v tem tednu ne bo mogel računati na vse svoje najboljše izbranke. Elizabeth Omoregie, Aneja Beganović in Nataša Ljepoja so poškodovane, Lina Krhlikar pa je službeno zadržana.

Slovenke so na zadnji reprezentančni akciji junija premagale Severno Makedonijo in se prebile na svetovno prvenstvo, ki bo letos med 25. novembrom in 15. decembrom na Japonskem.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2020

SKUPINA 3, 1. krog

Danes ob 18.00:

SLOVENIJA - KOSOVO (Maribor)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



V živo

Nedelja ob 15.30:

BELORUSIJA - SLOVENIJA