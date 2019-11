Slovenske rokometašice danes čaka obračun z Nizozemkami. Foto: www.alesfevzer.com

Uvodoma se bodo pomerile z izjemno močnimi Nizozemkami, ki so glavne kandidatke za najvišja mesta, njihova medsebojna tekma pa se bo v dvorani Aqua Dome v Kumamotu začela ob 10. uri.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja se bodo v skupinskem delu pomerile še z Norvežankami, Kubankami, Angolkami in Srbkinjami.

V drugi del tekmovanja se bodo prebile v primeru uvrstitve od prvega do tretjega mesta, v nasprotnem primeru jih čakajo tekme za razvrstitve od 13. do 24. mesta.

Prvi polčas dober, z nekaj prostora za napredek

Varovanke Uroša Bregarja so imele v prvem polčasu v igri vzpone in padce. V obrambi so igrale solidno, v napadu pa so zapravile kopico lepih priložnosti - vključno s tremi zapravljenimi sedemmetrovkami -, a so kljub vsemu na odmor odšle s prednostjo zadetka (14:15). Vodile so ves polčas, najvišja prednost je bila +4, a so se Nizozemke vsakič znova približale na gol zaostanka.

Nizozemke povedle v 40. minuti

Drugi polčas so Slovenke začele odlično. V obrambi so popolnoma zaustavile nasprotnice, Polona Barič je s sedmih metrov izkoristila prvo sedemmetrovko Slovenk na tekmi za 14:17, Tjaša Stanko je zadela še za 15:18, nato pa so sledile črne minute. Bregarjeve varovanke so v napadu delale odločno preveč napak, Nizozemke pa so iz protinapadov dosegale lahke zadetke. Bo van Wetering je izenačila na 18, za prvo vodstvo Nizozemk je Larissa Nüsser žogo v mrežo spravila med nogama vratarke Amre Pandžić.

Ferfolja začela delni izid 4:0

Ko je že kazalo, da so Nizozemke vendarle našle recept za svoje nasprotnice, so te spet stopile na plin in z zadetki Stankove, Baričeve in Maje Svetik povedli s 23:20. Preobrat je sicer začela Teja Ferfolja z golom v prazno mrežo čez celo igrišče za izenačenje na 20.

Šestič na svetovnem prvenstvu

Slovenske rokometašice so doslej petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Najboljši rezultat so dosegle na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji leta 1997 pa 18. mesto.

SP v rokometu (Ž), Japonska

Skupina A, danes ob 10.00:

NIZOZEMSKA – SLOVENIJA -:- (14:15)

SRBIJA - ANGOLA 32:25 (16:12)

Ob 12.30:

NORVEŠKA – KUBA

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.