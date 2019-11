Slovenske rokometašice danes čaka obrčaun z Nizozemkami. Foto: www.alesfevzer.com

Uvodoma se bodo pomerile z izjemno močnimi Nizozemkami, ki so glavne kandidatke za najvišja mesta, njihova medsebojna tekma pa se bo v dvorani Aqua Dome v Kumamotu pričela ob 10. uri.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja se bodo v skupinskem delu pomerile še z Norvežankami, Kubankami, Angolkami in Srbkinjami.

V drugi del tekmovanja se bodo prebile v primeru uvrstitve od prvega do tretjega mesta, v nasprotnem primeru jih čakajo tekme za razvrstitve od 13. do 24. mesta.

Šestič na svetovnem prvenstvu

Slovenske rokometašice so doslej petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Najboljši rezultat so dosegle na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji leta 1997 pa 18. mesto.

SP v rokometu (Ž), Japonska

Skupina A, danes ob 10.00:

NIZOZEMSKA - SLOVENIJA

Ob 7.00:

SRBIJA - ANGOLA

Ob 12.30:

NORVEŠKA - KUBA

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.