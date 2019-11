Slovenske rokometašice so dobile uvodni obračun z Nizozemkami. Foto: www.alesfevzer.com

Srečanje v Kumamotu še zdaleč ni bilo tako enostavno za slovensko ekipo, večji del tekme se nikakor niso uspele odlepiti od nasprotnic, ki so v drugem polčasu – dvajset minut pred koncem tekme – prvič tudi povedle. A čvrsta obramba in natančni meti so poskrbeli, da so Slovenke v deželi vzhajajočega sonca dosegle prvo zmago na turnirju,

Spet smo presenetili eno najboljših reprezentanc na svetu. Zelo sem ponosen na naša dekleta. Res je, da smo imeli proti Nizozemkam nekoliko manjšo rotacijo igralk, a smo zdržali. Svoje delo je med vratnicama odlično opravila Amra Pandžić. Stvari iz priprave na tekmice smo uspeli prenesti tudi na igrišče. To je šele prva tekma v nizu, zato ni prostora za nobeno posebno evforijo. Prvih nekaj minut po tekmi smo se resda veselil, zdaj pa se že obračamo proti Norveški. Uroš Bregar, selektor

Izbranke selektorja Uroša Bregarja se bodo v skupinskem delu pomerile še z Norvežankami, Kubankami, Angolkami in Srbkinjami. V drugi del tekmovanja se bodo prebile v primeru uvrstitve od prvega do tretjega mesta, v nasprotnem primeru jih čakajo tekme za razvrstitve od 13. do 24. mesta.

Prvi polčas dober, z nekaj prostora za napredek

Varovanke Uroša Bregarja so imele v prvem polčasu v igri vzpone in padce. V obrambi so igrale solidno, v napadu pa so zapravile kopico lepih priložnosti – vključno s tremi zapravljenimi sedemmetrovkami –, a so kljub vsemu na odmor odšle s prednostjo zadetka (14:15). Vodile so ves polčas, najvišja prednost je bila +4, a so se Nizozemke vsakič znova približale na gol zaostanka.

Nizozemke povedle v 40. minuti

Drugi polčas so Slovenke začele odlično. V obrambi so popolnoma zaustavile nasprotnice, Polona Barič je s sedmih metrov izkoristila prvo sedemmetrovko Slovenk na tekmi za 14:17, Tjaša Stanko je zadela še za 15:18, nato pa so sledile črne minute. Bregarjeve varovanke so v napadu delale odločno preveč napak, Nizozemke pa so iz protinapadov dosegale lahke zadetke. Bo van Wetering je izenačila na 18, za prvo vodstvo Nizozemk je Larissa Nüsser žogo v mrežo spravila med nogama vratarke Amre Pandžić.

Ferfolja začela delni izid 4:0

Ko je že kazalo, da so Nizozemke vendarle našle recept za svoje nasprotnice, so te spet stopile na plin in z zadetki Stankove, Baričeve in Maje Svetik povedle s 23:20. Preobrat je sicer začela Teja Ferfolja z golom v prazno mrežo čez celo igrišče za izenačenje na 20.

Čestitke celotni ekipi za zmago. Znova smo pokazali, da premoremo, ne glede na to, kako majhna je Slovenija, veliko srce. S soigralkami smo se borile, priprava na tekmo je bila dobra. To sta glavna razloga za zmago nad rokometno veliko Nizozemsko. Tjaša Stanko, igralka tekme

Najboljše prihranile za konec

Vendar Nizozemke še niso rekle zadnje besede. Nasprotnicam niso dovolile prevelike razlike, a so vseeno v zaključku tekme povsem popustile. Slovenke so pridno polnile mrežo tekmic (za konec jim je uspel delni izid 7:1!), v obrambi, kjer je kraljevala izjemna Pandžićeva – zbrala je 15 obramb –, pa so storile dovolj, da so obračun tudi dobile. Stankova, igralka tekme, je ob sireni zadela za končnih 32:26.

Šestič na svetovnem prvenstvu

Slovenske rokometašice so doslej petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Najboljši rezultat so dosegle na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji leta 1997 pa 18. mesto.

SP v rokometu (Ž), Japonska

Skupina A:

NIZOZEMSKA – SLOVENIJA 26:32 (14:15)

Abbingh in Polman po 5; Stanko 12, Gros 7, Barič 5, Zulić 4, Ferfolja, Ljepoja, Svetik in Žabjek po 1.

SRBIJA - ANGOLA 32:25 (16:12)

NORVEŠKA – KUBA 47:16 (25:9)

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.