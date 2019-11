Slovenske rokometašice so dobile uvodni obračun z Nizozemkami. Foto: www.alesfevzer.com

Srečanje v Kumamotu še zdaleč ni bilo tako enostavno za slovensko ekipo, večji del tekme se nikakor niso uspele odlepiti od nasprotnic, ki so v drugem polčasu – dvajset minut pred koncem tekme – prvič tudi povedle. A čvrsta obramba in natančni meti so poskrbeli, da so Slovenke v deželi vzhajajočega sonca dosegle prvo zmago na turnirju,

Izbranke selektorja Uroša Bregarja se bodo v skupinskem delu pomerile še z Norvežankami, Kubankami, Angolkami in Srbkinjami. V drugi del tekmovanja se bodo prebile v primeru uvrstitve od prvega do tretjega mesta, v nasprotnem primeru jih čakajo tekme za razvrstitve od 13. do 24. mesta.

Prvi polčas dober, z nekaj prostora za napredek

Varovanke Uroša Bregarja so imele v prvem polčasu v igri vzpone in padce. V obrambi so igrale solidno, v napadu pa so zapravile kopico lepih priložnosti – vključno s tremi zapravljenimi sedemmetrovkami –, a so kljub vsemu na odmor odšle s prednostjo zadetka (14:15). Vodile so ves polčas, najvišja prednost je bila +4, a so se Nizozemke vsakič znova približale na gol zaostanka.

Nizozemke povedle v 40. minuti

Drugi polčas so Slovenke začele odlično. V obrambi so popolnoma zaustavile nasprotnice, Polona Barič je s sedmih metrov izkoristila prvo sedemmetrovko Slovenk na tekmi za 14:17, Tjaša Stanko je zadela še za 15:18, nato pa so sledile črne minute. Bregarjeve varovanke so v napadu delale odločno preveč napak, Nizozemke pa so iz protinapadov dosegale lahke zadetke. Bo van Wetering je izenačila na 18, za prvo vodstvo Nizozemk je Larissa Nüsser žogo v mrežo spravila med nogama vratarke Amre Pandžić.

Ferfolja začela delni izid 4:0

Ko je že kazalo, da so Nizozemke vendarle našle recept za svoje nasprotnice, so te spet stopile na plin in z zadetki Stankove, Baričeve in Maje Svetik povedle s 23:20. Preobrat je sicer začela Teja Ferfolja z golom v prazno mrežo čez celo igrišče za izenačenje na 20.

Najboljše prihranile za konec

Vendar Nizozemke še niso rekle zadnje besede. Nasprotnicam niso dovolile prevelike razlike, a so vseeno v zaključku tekme povsem popustile. Slovenke so pridno polnile mrežo tekmic (za konec jim je uspel delni izid 7:1!), v obrambi, kjer je kraljevala izjemna Pandžićeva – zbrala je 15 obramb –, pa so storile dovolj, da so obračun tudi dobile. Stankova, igralka tekme, je ob sireni zadela za končnih 32:26.

Šestič na svetovnem prvenstvu

Slovenske rokometašice so doslej petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Najboljši rezultat so dosegle na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji leta 1997 pa 18. mesto.

SP v rokometu ( Ž ), Japonska

Skupina A:

NIZOZEMSKA – SLOVENIJA 26:32 (14:15)

Abbingh in Polman po 5; Stanko 12, Gros 7, Barič 5, Zulić 4, Ferfolja, Ljepoja, Svetik in Žabjek po 1.

SRBIJA - ANGOLA 32:25 (16:12)

Ob 12.30:

NORVEŠKA – KUBA

V drugi del tekmovanja vodijo prva tri mesta.