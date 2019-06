Skube je v Skopje na vrat na nos prišel po tem, ko se mu je lani trener Juan Carlos Pastor pri Picku iz Szegeda kar z SMS-om zahvalil za sodelovanje. Skube je prišel z dežja pod kap, saj so plače pri Vardarju zamujale, tako da je vodstvo igralcem toplo priporočilo, da si začno iskati nove klube. Oni pa so igrali in zmagovali. Kako ironično, Szeged v četrtfinalu, Barcelono v polfinalu in Veszprem v finalu.

Staš Skube je v finalu dosegel tri gole. V ozadju Slovenca, ki sta ostala praznih rok: Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek. Foto: EPA

Mogoče nas je kdo čuval od zgoraj

"Ne vem, mogoče nas je kdo čuval od zgoraj, ampak pravim, da nekatere stvari se morajo zgoditi in mislim, da se je to vse z razlogom zgodilo, tako da sem presrečen," je za TV Slovenija ob vrnitvi v domovino dejal 29-letni Trebanjec.

Staš Skube: Z Vardarjem bo še veliko lepih zgodb

Ljudje so nas ob cesti čakali v pižamah

Slavje po osvojitvi Lige prvakov se je začelo že v dvorani, nadaljevalo pred hotelom v Kölnu, vrhunec pa doživelo sinoči v Skopju. Ekipo je pričakalo 150.000 evforičnih navijačev. "Ljudje so nas od letališča do središča Skopja, kar je 30 kilometrov poti, čakali ob cesti. Ljudje so bili v pižamah, zunaj z otrokom, ki je spal v naročju, samo zato, da nam je pomahal, nato pa šel spat. To je res nekaj neverjetnega."

Zadeve so se začele urejati

Skube je vesel naslova, vesel sprejemov, vesel, da se je položaj v klubu uredil. "Zadeve so se že začele izpolnjevati, če lahko tako rečem. Se pravi, Sergej (Samsonenko, lastnik Vardarja, op. a.) nam je izplačal to, kar je obljubil, tako da to ni konec. Mislim, da bo še veliko lepih zgodb z Vardarjem," je sklenil Skube, ki so mu v torek zvečer sprejem pripravili tudi v rodnem Trebnjem.