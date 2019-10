Rokometaši Rika Ribnice upajo, da bodo tudi po tekmi 8. kroga državnega prvenstva še neporaženi. Foto: www.alesfevzer.com

Gre za derbi vodilnih ekip državnega rokometnega prvenstva, obe sta v letošnji sezoni še neporaženi, po sedmih odigranih krogih sta na vrhu s sedmimi zmagami.

Celjani se zavedajo, da jim na ribniškem terenu ne bo lahko. V zadnjih treh poskusih niso okusili zmage, dvakrat se je tekma končala brez zmagovalca, enkrat pa so morali Ribničanom priznati premoč.

Tekmo lahko od 20. ure dalje spremljate na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Celjani na odmor s +2

Ribničani so derbi začeli dobro, hitro so dosegli dva zadetka, potem pa so tudi Celjani zaigrali bolje. Začeli so izkoriščati malce nezbrano igro gostiteljev v obrambi, dobivali so dvoboje ena-na-ena, nasprotnika so silili v napake, povedli že s +4 (6:10). Ribničani so še pravi čas strnili vrste v obrambi, vse bolj razpoložen je bil vratar Nebojša Bojić, ki je ubranil štiri strele s krila, hitro so stopili zaostanek. V zadnjem napadu prvega polčasa, v katerem je bil s štirimi zadetki najučinkovitejši celjski napadalec Diogo Silva, je Kristjan Horžen prehitel sireno in z devetih metrov matiral Bojića za 11:13.

Liga NLB, 8. krog

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 7 7 0 0 14 RIKO RIBNICA 7 7 0 0 14 TRIMO TREBNJE 7 5 1 1 11 DOBOVA 7 4 0 3 8 GORENJE VELENJE 7 3 0 4 6 URBANSCAPE LOKA 7 2 2 3 6 KOPER 2013 7 2 1 4 5 JERUZALEM ORMOŽ 6 2 1 3 5 SLOVENJ GRADEC 7 2 0 5 4 KRKA 7 2 0 5 4 BUTAN PLIN IZOLA 7 1 1 5 3 MARIBOR BRANIK 6 1 0 5 2

Danes ob 20.00:

RIKO RIBNICA - CELJE PL -:- (11:13)

Sobota ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ - KOPER

BUTAN PLIN IZOLA - KRKA

DOBOVA - URBANSCAPE LOKA

Ob 20.30:

SLOVENJ GRADEC - GORENJE VELENJE

Nedelja ob 18.00:

TRIMO TREBNJE - MARIBOR BRANIK

Preložena tekma, danes ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ - MARIBOR BRANIK