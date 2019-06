Slovenija je na prvi medsebojni tekmi v tem kvalifikacijskem ciklusu Estonijo v Talinu premagala z 31:20 in je tudi na tokratni tekmi favoritinja. Če zmaga, bi osvojila prvo mesto v skupini, v primeru poraza ali neodločenega izida pa bo njena uvrstitev odvisna od razpleta nizozemsko-latvijskega obračuna, ki se bo danes v Almereju prav tako začel ob 18. uri.

Slovenija ima nastop na prvenstvu, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, že zagotovljen, ob zmagi nad Estonijo pa bi osvojila prvo mesto v kvalifikacijski skupini 4. Foto: www.alesfevzer.com

Od slovenskega prvega polčasa za 5 ...

Slovenija je prvi polčas opravila z odliko. Povedla je s 5:0, gostje so se nato približali (8:6), a to je bila le začasna priključitev, saj so varovanci Veselina Vujovića v nadaljevanju iz minute v minuto višali prednost, ob samem koncu prvega polčasa so vodili že za 10 golov (19:9). Estonci so z dvema zaporednima goloma omilili zaostanek pred odhodom na odmor (19:11).

... do mrka v drugem polčasu

Drugi polčas so takoj začeli z golom (19:12), vodstvo so povišali na devet golov (26:17), a nato je sledil mrk v slovenski vrsti, ki je bil brezidejna v napadu, slabo so igrali tudi v obrambi. Gostje so to znali kaznovati, v štirih minutah so se z delnim izidom 6:0 približali na le tri gole zaostanka (26:23). Estonci so imeli napad za popolno priključitev, a ga k sreči niso izkoristili. Po dolgem času je Slovenija le uspela zadeti, med strelce se je vpisal Jaka Malus, ko je gol dodal še Borut Mačkovšek, je Slovenija spet lahko lažje zadihala (28:24). Ob nekaj obrambah Roka Zaponška (zbral jih je 12) je Slovenija ohranila svoja vrata nedotaknjena, spet so bolje zaigrali v napadu, in vodili so za 6 (32:26), tako da so tekmo mirno pripeljali do konca.

Slovenija si je že zagotovila nastop na EP-ju

Slovenci so pred dnevi v Latviji doživeli prvi poraz v kvalifikacijski skupini 4. Po njem niso ogrozili svojega nastopa na zaključnem turnirju na začetku prihodnjega leta na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji, najbrž pa ne bodo v privilegiranem položaju na žrebu skupin, ki bo 28. junija na Dunaju.

V živo

KVALIFIKACIJE ZA EP

SKUPINA 4, Valmiera

Danes ob 18.00 (Koper):

SLOVENIJA - ESTONIJA

-:- (19:11)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

NIZOZEMSKA - LATVIJA

Vrstni red: Slovenija in Latvija 8, Nizozemska 4, Estonija 0 točk.