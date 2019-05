Dvoboj Celja in Gorenja je nekakšen finale pred finalom. Foto: www.alesfevzer.com

Tekma se bo začela ob 17. uri s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Drugega finalista bo dal obračun Sviš Ivančna Gorica - Krka, ki bo ob 20. uri.

Celjski rokometaši v državnem prvenstvu odločno korakajo k 23. naslovu. Štiri kroge pred koncem končnice imajo pet točk prednosti pred drugouvrščenimi Velenjčani, medtem ko tretjeuvrščeni Ribničani zaostajajo za šest točk. Izbranci Tomaža Ocvirka so glavni favoriti tudi za končno zmago v pokalnem tekmovanju, v tem primeru bi v svojo vitrino shranili osmo zaporedno in 22. tovrstno lovoriko. V velenjskem taboru upajo, da bodo končali neugodno tradicijo in prvič po decembru 2013 ukanili tradicionalne tekmece iz Savinjske doline.

Finale bo v nedeljo ob 17.00 prav tako s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Celjsko moštvo je z 21 naslovi najuspešnejša ekipa v pokalnem tekmovanju. Na drugem mestu je koprska s tremi naslovi, po enkrat so zmagali Gold Club Hrpelje, Gorenje Velenje in Mobitel Prule 67.

POKAL SLOVENIJE

ZAKLJUČNI TURNIR, Novo mesto

Sobota ob 17.00:

GORENJE - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Ob 20.00:

SVIŠ IVANČNA GORICA - KRKA

Finale bo v nedeljo ob 17.00, tekma za tretje mesto pa ob 14.00.