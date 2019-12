46-letni Ljubomir Vranješ je ob vodenju IFK Krist​ianstada zdaj prevzel še selektorsko mesto Slovenije. Švedski klub se je strinjal z dvojno vlogo, medtem ko so najbogatejši evropski klubi nenaklonjeni takšnim rešitvam, zaradi česar so izpadli nekateri kandidati. Vranješ ima 26. decembra še zadnjo prvenstveno tekmo s Kristianstadom, nato pa se bo v petek, 27. decembra, pridružil reprezentanci v Zrečah. Popoldne bo na sporedu tudi predstavitvena novinarska konferenca. Foto: AP

"Novi selektor Slovenije je Ljubomir Vranješ," je predsednik RZS-ja Franjo Bobinac na novinarski konferenci v Ljubljani uvodoma oznanil ime novega selektorja moške članske rokometne reprezentance.

Bobinac: Iskali smo človeka z znanjem, izkušnjami, uspehi, karizmo voditelja, ambicijami in z vero v slovensko reprezentanco

Nato pa je Bobinac podrobneje pojasnil potek izbora: "Procesa izbire novega selektorja smo se lotili resno in analitično. Zato smo mogoče rabili malo več časa, ki pa smo ga koristno porabili. Iskali smo strokovnjaka, ki ima vrhunsko strokovno znanje. Iskali smo človeka, ki je izkušen tudi na mednarodni ravni. Iskali smo človeka, ki je medalje oziroma lovorike že osvajal bodisi z reprezentanco bodisi s klubi. Iskali smo človeka, ki ima poleg analitičnega znanja tudi karizmo voditelja, kar je v ekipnih športih izjemno pomembno. In iskali smo človeka, ki je ambiciozen in verjame v slovensko reprezentanco. In Vranješ vse to našteto ima," je proces izbire selektorja pojasnil Bobinac in povedal, da je bilo zanimanje za selektorsko mesto veliko.

Kot trener osvojil Ligo prvakov

Ljubomir Vranješ, Šved srbskega rodu iz Göteborga je bil član zlate švedske generacije, ki je bila trikrat evropski in enkrat svetovni prvak ter srebrna na olimpijskih igrah v Sydneyju. Trenerski največji uspeh je osvojitev Lige prvakov leta 2014 s Flensburgom, v preteklosti pa je bil že leta 2013 na kratko selektor Srbije, med letoma 2017 in 2018 pa je vodil Madžarsko. Na klopi vzhodnih sosedov je v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izločil ravno Slovenijo. Trenutno je prvi mož stroke pri švedskem Kristianstadu, kjer igra tudi občasni slovenski reprezentant Gregor Ocvirk.

Slovenska moška članska izbrana vrsta je od 27. novembra brez selektorja. Vodstvo Rokometne zveze Slovenije je Veselina Vujovića odstavilo zaradi slabega vzdušja znotraj reprezentance in slabših izidov v zadnjem obdobju, povod pa je bil Črnogorčev izpad na klubski tekmi Zagreba, kjer se je med minuto odmora verbalno grobo znesel nad Slovencem Aleksom Vlahom.

Po Vujoviću Vranješ, ikona po ikoni

Novi slovenski selektor se bo na vroči stolček usedel tik pred začetkom evropskega prvenstva, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji. V javnosti in medijih je krožilo več imen kandidatov, pri čemer si je RZS želel tujega vrhunskega strokovnjaka, a mogoč je bil tudi izbor Slovenca.

Krst v rojstnem mestu proti njegovi reprezentanci

Slovenija se bo v skupinskem delu EP-ja v Göteborgu pomerila s Švedsko, Poljsko in Švico. Prvo tekmo bodo Slovenci odigrali ravno v Vranješevem rojstnem mestu Göteborgu proti Švedski, s katero se je kot organizator igre vpisal med rokometne legende.

Zbor za EP dan po božiču

Pomočnik selektorja ostaja Uroš Zorman, ki je to funkcijo opravljal že pod Vujovićem. Slovenija bo priprave za evropsko prvenstvo začela 26. decembra v Zrečah, do odhoda v Göteborg pa bo igrala dve prijateljski tekmi. Najprej se bo 3. januarja v Slovenj Gradcu pomerila s Severno Makedonijo, dan pozneje pa jo v Trbovljah čaka še tekma s Črno goro.