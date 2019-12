RZS ne skriva, da si po Vujoviću znova želi vrhunskega tujca, ali kot trenerja ali pa s poreklom izjemnega igralca. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska moška članska izbrana vrsta je od 27. novembra brez selektorja. Vodstvo Rokometne zveze Slovenije je Veselina Vujovića odstavilo zaradi slabega vzdušja znotraj reprezentance in slabših rezultatov v zadnjem obdobju, povod pa je bil Črnogorčev izpad na klubski tekmi Zagreba, kjer se je med minuto odmora verbalno grobo znesel nad Slovencem Aleksom Vlahom.

Po Vujoviću Vranješ?

Novi slovenski selektor se bo na vroči stolček usedel tik pred začetkom evropskega prvenstva, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji. V javnosti in medijih je krožilo več imen kandidatov, pri čemer si je RZS želela tujega vrhunskega strokovnjaka, a možen je bil tudi izbor Slovenca.

Ob pojasnilu, da novega selektorja danes ne bo na predstavitvi v Ljubljani, pa vse kaže v smer Ljuba Vranješa, še enega legendarnega rokometaša. Šved srbskega rodu je bil član zlate švedske generacije, ki je bila trikrat evropski prvak in enkrat svetovni ter srebrni na olimpijskih igrah v Sydneyju.

Zbor za EP dan po božiču

Slovenija se bo v skupinskem delu EP-ja v Göteborgu pomerila s Švedsko, Poljsko in Švico.

Slovenija bo priprave za evropsko prvenstvo pričela 26. decembra v Zrečah, do odhoda v Göteborg pa bo igrala dve prijateljski tekmi. Najprej se bo 3. januarja v Slovenj Gradcu pomerila s Severno Makedonijo, dan kasneje pa jo v Trbovljah čaka še tekma s Črno goro.