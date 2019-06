Najkoristnejši igralec (MVP) turnirja v Kölnu, Hrvat Igor Karačić, je tako dvignil zmagovalni pokal. Vardar je prvak rokometne Lige prvakov! Foto: EPA

Vidno vlogo pri Vardarju je imel slovenski organizator igre Staš Skube, na koncu je zbral tri zadetke. V ozadju ga nemočno opazujeta Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek. Foto: EPA

O Vardarju so v zadnjem letu zaradi nejasne finančne slike in napovedanemu odhodu ruskega lastnika kluba Sergeja Samsonenka krožile številne informacije. Mnogi so prvaka Lige prvakov iz leta 2017 pospremili na smetišče rokometne zgodovine, a zasedba iz Severne Makedonije je na jubilejnem desetem zaključnem turnirju v Kölnu znova osvojila Evropo.

Skopska ekipa, ki je proti Barceloni uprizorila neverjeten preobrat in v zadnjih dvajsetih minutah nadoknadila primanjkljaj sedmih golov, je v velikem finalu ukanila še slovensko obarvani Veszprem, kjer igrajo Gašper Marguč, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek.

Granitna obramba, premiljen napad Vardarja

Finalni obračun so bolje začeli rokometaši iz Skopja. V prvem polčasu so imeli škarje in platno v svojih rokah, predvsem na račun granitne obrambe, a tudi po zaslugi premišljenih napadov, pri tem pa je vidno vlogo imel slovenski organizator igre Staš Skube. V 18. minuti so povedli z 11:7, najvišjo prednost pa so si priigrali v 28. minuti, ko je Skube po svojem znanem strelu iz tal povišal na 16:10.

Makedonska ekipa je drugič po letu 2017 slavila v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Finale si je skupno ogledalo 19.250 navijačev. Foto: EPA

Madžarska ekipa je polčas začela z zaostankom petih golov (11:16), a je že po šestih minutah igre v drugem polčasu prepolovila primanjkljaj in znižala na 15:17.

Veszprem ni izkoristil daljše klopi

Varovanci španskega trenerja Davida Davisa, ki je svoje prve strokovne korake naredil kot pomožni trener pri Vardarju in je v začetku te sezone zamenjal Šveda Ljubomirja Vranješa, so v drugem polčasu vidno popravili svojo igro v obrambi, po golu Šveda Kenta Tönnesena v 40. minuti pa so se približali na gol zaostanka (16:17).

Veszprem v zadnjih dveh desetletjih neuspešno naskakuje najbolj imenitno klubsko tekmovanje na stari celini. Na fotografiji razočarani Petar Nenadić. Foto: EPA

Tekma je bila ponovno povsem odprta, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so naši vzhodni sosedi niso izkoristili "daljšo klop". Močno utrujeni rokometaši iz Skopja so odbili vse njihove napade.

V začetku 58. minuti so po golu hrvaškega krilnega igralca in nekdanjega člana velenjskega Gorenja Ivana Čupića povedli s 26:23, v zadnjih dveh minutah pa ubranili prednost in madžarskemu rokometnemu velikanu prizadejali nov udarec.

Veselje na ulicah Skopja. Foto: EPA

V skopski ekipi je bil najbolj učinkovit Brazilec Rogerio Ferreira Moraes s šestimi goli, Staš Skube je prispeval tri zadetke. Francoz Kentin Mahe je za Veszprem dosegel šest zadetkov, vse po sedemmetrovkah, od štirih Slovencev pa je Borut Mačkovšek dosegel dva, Dragan Gajić in Blaž Blagotinšek pa po en gol.

Mali finale Barceloni

Katalonski velikan je v Köln prišel po jubilejno deseto lovoriko na najvišji rokometni sceni, po sobotnem mrku v zadnjih dvajsetih minutah na polfinalnem dvoboju proti makedonskemu Vardarju iz Skopja, ko je zapravil kar sedem golov prednosti, pa je bil v današnjem malem finalu boljši od tekmeca iz poljskih Kielc.

Zasedba s Pirenejskega polotoka, kjer že drugo leto igra slovenski reprezentant Jure Dolenec, je temelje za zmago na "revialni tekmi" postavila v prvem polčasu, ki ga je dobila z 20:16. V drugi polovici tekme je Barcelona dokončala svoje delo in na kolena položila poljsko ekipo slovenskega reprezentanta Blaža Janca in Uroša Zormana, pomočnika trenerja slovitega Talanta Dušebajeva.

LIGA PRVAKOV

ZAKLJUČNI TURNIR, Köln

Finale:

VARDAR - Veszprem 27:24 (16:11)

Vardar Skopje: Ghedbane, Milosavljev, Stoilov 2, Popovski, Krištopans 4, Ferreira 6, Dissinger, Karačić 3, Skube 3, Kalaraš, Čupić 5 (4), Dibirov 3, Gorbok, Šiškarev 1, Vojvodić, Kiselev.

Veszprem: Šterbik, Mikler, Manaskov, Ilić 1, Tönnesen 4, Gajić 1, Nilsson 2, Nagy 1, Marguč, Štrlek, Terzić 1, Blagotinšek 1, Nenadić 3, Mahe 6 (6), Mačkovšek 2, Lekai 2.



Sedemmetrovke: 4/4; 6/6.

Izključitve: 4 min; 10 min.

19.250 gledalcev.

Tekma za 3. mesto:

BARCELONA - Kielce 40:35 (20:16)

Barcelona: Perez de Vargas, Moller, Tomas 5, Entrerrios 3, Sorhaindo, Andersson 2, Arino, Gomez Abello 2, Dos Santos, Dolenec 7 (6), Mem 8, Brito 1, Ilić 6, Palmarsson 3, Fabregas 3.

Vive Kielce: Walach, Ivić, Dušebajev 5 (2), Aguinagalde, Jachlewski 2, Janc 3, Lijewski 1, Jurkiewicz, Kuleš 3, Moryto 10 (8), Mamić 1, Cindrić 3, Fernandez Perez 1, Karalek 6, Čupara.

Sedemmetrovke: 5/5; 10/13.

Izključitve: 18 min; 14 min.

RK: Dos Santos 56./Barcelona

19.250 gledalcev.

Zmagovalci Lige prvakov:

2018/2019: Vardar Skopje

2017/2018: Montpellier

2016/2017: Vardar Skopje

2015/2016: Vive Tauron Kielce

2014/2015: Barcelona

2013/2014: Flensburg-Handewitt

2012/2013: HSV Hamburg

2011/2012: Kiel

2010/2011: Barcelona

2009/2010: Kiel

2008/2009: Ciudad Real

2007/2008: Ciudad Real

2006/2007: Kiel

2005/2006: Ciudad Real

2004/2005: Barcelona

2003/2004: Celje Pivovarna Laško

2002/2003: Montpellier

2001/2002: Magdeburg

2000/2001: Portland San Antonio

1999/2000: Barcelona

1998/1999: Barcelona

1997/1998: Barcelona

1996/1997: Barcelona

1995/1996: Barcelona

1994/1995: Elgorriaga Bidasoa

1993/1994: Teka Santander



Pokal državnih prvakov:

1993: Zagreb

1992: Zagreb

1991: Barcelona

1990: SKA Minsk

1989: SKA Minsk

1988: CSKA Moskva

1987: SKA Minsk

1986: Metaloplastika Šabac

1985: Metaloplastika Šabac

1984: Dukla Praga

1983: Gummersbach

1982: Honved Budimpešta

1981: Magdeburg

1980: Grosswallstadt

1979: Grosswallstadt

1978: Magdeburg

1977: Steaua Bukarešta

1976: Borac Banja Luka

1975: Vorwärts Frankfurt na Odri

1974: Gummersbach

1973: MAI Moskva

1972: Partizan Bjelovar

1971: Gummersbach

1970: Gummersbach

1968: Steaua Bukarešta

1967: Gummersbach

1966: Leipzig

1965: Dinamo Bukarešta

1963: Dukla Praga

1962: Göppingen

1960: Göppingen

1959: Redbergslids

1957: Praga

* Opomba: Liga prvakov se je začela v sezoni 1993/94. Do tedaj so državni prvaki nastopali v evropskem pokalu prvakov. V letih 1958, 1961, 1964 in 1969 tega tekmovanja niso priredili.