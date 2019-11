Gorenje ima po osmih krogih polovičen izkupiček. Foto: www.alesfevzer.com

Velenjčani so slabo začeli sezono, vtis pa so nekoliko popravili v zadnjih tekmah, v katerih so nanizali tri zmage. S štirimi zmagami in štirimi porazi so na petem mestu prvenstvene lestvice.

"Trimo je zelo kvalitetna ekipa, kar so tudi dokazali do sedaj v prvenstvu. Pričakujem trdo tekmo, pomembno bo, da odigramo na najvišji možni ravni, saj lahko le tako pridemo do novih dveh točk. Verjamem, da bomo v domači dvorani pokazali naš pravi obraz in da se bomo na koncu zmage veselili mi," je tekmo na klubski spletni strani napovedal rokometaš Gorenja Vladimir Bojanić.

Na drugi strani so Trebanjci eno izmed najprijetnejših presenečenj dosedanjega dela. Z nedeljsko zmago nad Mariborom so se utrdili na tretjem mestu in imajo po osmih tekmah le en poraz.

"Občutki po zmagi nad Mariborom so odlični, a časa za evforijo ni. Na sporedu je izjemno težko gostovanje v Velenju, ki je sezono začelo nekoliko slabše, vendar položaj na lestvici pred tekmo nič ne pomeni. Imamo nekoliko manj časa na pripravo tekmeca, a storili bomo vse, kar je v naši moči. V Velenje potujemo po točke, saj nimamo ničesar izgubiti in ne dvomim v kvaliteto naše ekipe," je povedal bosanski rokometaš Dean Šešić.

V prejšnji sezoni se je zadnji medsebojni dvoboj v Velenju končal z neodločenim izidom, potem ko je ob izteku igralnega časa sedemmetrovko izkoristil Gal Cirar.

LIGA NLB, 9. krog



Četrtek ob 17.30:

GORENJE VELENJE - TRIMO TREBNJE

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



CELJE PL - JERUZALEM ORMOŽ

40:21 (18:12)

Rakita 9, Razgor 6, Cvetko 4; Čudič 5, Ozmec 4.



Sobota ob 18.00:

KRKA - DOBOVA

Ob 19.30:

MARIBOR BRANIK - BUTAN PLIN IZOLA

Ob 20.00:

KOPER - SLOVENJ GRADEC

Ob 20.30:

URBANSCAPE LOKA - RIKO RIBNICA