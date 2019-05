Pri uspehu Veszprema so vidno vlogo odigrali vsi štirje Slovenci. Dragan Gajić je dosegel šest golov in bil prvi strelec svoje ekipe. Gašper Marguč je prispeval dva, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek pa po enega. Pri Nemcih je bil s sedmimi goli najboljši Hampus Wanne.

Ni prehoda za Flensburg. Slovenski reprezentant Borut Mačkovšek ustavlja Görana Sögaarda Johannessena. Foto: EPA

Polfinale si je zagotovila tudi Barcelona, ki je izločila Nantes. Katalonci so prvo tekmo v gosteh zmagali z 32:25, pred svojimi navijači pa so bili boljši z 29:26. Jure Dolenec se ni vpisal med strelce.

PSG in Pick Szeged pred "misijo nemogoče"

V nedeljo bosta znana še preostala dva udeleženca zaključnega turnirja v Kölnu. PSG bo pred domačimi navijači skušal nadoknaditi deset golov zaostanka (24:34) proti Kielcam, Pick Szeged pa osem zadetkov proti Vardarju (31:23).

ROKOMET (M)

LIGA PRVAKOV

ČETRTFINALE, povratne tekme

VESZPREM - Flensburg 28:22

29:25 (17:13)

Gajić 6, Marguč 2, Blagotinšek in Mačkovšek 1.

BARCELONA - Nantes 32:25

29:26 (17:14)

Nedelja ob 17.00:

PARIS SG - KIELCE 24:34

Ob 19.00:

PICK SZEGED - VARDAR 23:31

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem. Zaključni turnir bo 1. in 2. junija v Kölnu.