V ravno končani sezoni sta Rafael Nadal in Novak Đoković osvojila po dva turnirja velike četverice, na koncu pa je po dramatičnem zaključku v Londonu kot št. 1 končal "Rafa". Foto: Reuters

"Morda bodo vztrajali pri vrhu vse dokler se ne bodo upokojili. Še vedno so suvereni na turnirjih za grand slame, čeprav je razlika manjša. Že po točkah na ATP-lestvici. Res je Stefanos Cicipas osvojil zaključni turnir sezone, a ga je že lani Sasha Zverev, pa je imel nato skromno sezono 2019," je novinar Vala 202 Luka Petrič načel teniško razpravo v 23. podkastu SOS Odmev, kamor sta ga povabila voditelja Slavko Jerič in Toni Gruden. Glavna tema - tenis.

Rafael Nadal, Novak Đoković in Roger Federer so stalnica teniškega vrha že 10 let in več. Kljub prihajajoči novi generaciji, pa so velikani še naprej lačni novih uspehov, za katere se morajo praviloma obračunati med seboj. Ali se bo stara dobra zgodba nadaljevala tudi drugo leto?

Prisluhnite 23. oddaji SOS odmeva ob koncu teniške sezone 2019

Na mastersih prevlada z izkupičkom 5/9

"Dobili so tudi večino masters turnirjev, sicer "le" 5 od 9, kar ne zveni kot popolna prevlada, a 5 od 9 mastersov so vodilni trije tenisači sveta dobili tudi v sezoni 2018 in 2017," izpostavlja teniški specialist na Radiu Slovenija dejstvo, da zmage izzivalcev na drugem nivoju najprestižnejših turnirjev ne smejo preveč zavajati.

Kdor izmed njih izgleda najslabši, nato v naslednji sezoni naredi največji preobrat. Lani je bil to Nadal pa je zdaj številka ena. Zdaj je Federer najšibkejši med njimi, torej se obeta velika sezona za FedExa? Toni Gruden

Ve se, kjer in kdaj so 38-letnik iz Basla, 33-letnik iz Mallorce in 32-letnik iz Beograda najboljši. "Vse podrejajo vse turnirjem za grand slame in tam so še vedno najbolj suvereni," poudarja Petrič.

Še vedno prvi favoriti

Ali je sploh še drzno napovedovati, da veliki trije v prihodnjem letu ne bodo osvojili vseh štirih velikih turnirjev? "Mislim, da si bolj drzen, če trdiš, da ne bodo pobrali vseh štirih naslovov, kot nasprotno. Nenazdnje jim je zdaj to vedno uspelo in na stavnicah bodo pred začetkom vsakega grand slama vedno prvi trije favoriti," odgovarja Petrič.

Del odgovora se skriva v ključni razliki med veliko četverico in preostalimi turnirji: v Melbournu, Parizu, London in New Yorku se igra na tri dobljene nize, s čimer pada verjetnost presenečenj in fizične prednosti mlajših izzivalcev.

Neizmerna želja, da postane del zgodovine, biti boljši od njiju, kar je edino pravilno, če si vrhunski šprotnik. Velika razmišlja kako nadgraditi igro, boljši in tudi veliko razmišlja, kako biti bolj priljubljen. In mogoče izpade nenaravno, pri nekaterih navijačih. Na koncu je prišel na teren dveh teniških kraljev in si še mora izboriti simpatije gledalcev. Slavko Jerič

Đoković ob nasprotnih navijačih še boljši

Vrhunec sezone je bil finale Wimbledona Đoković - Federer, kjer je prav na koncu prvič prišlo do izvedbe novega pravila, ko je pri 12:12 v odločilnem, petem, nizu odločila podaljšana igra. Ob tem je številne slovenske ljubitelje tenisa zmotilo navijanje proti Novaku Đokoviću, ki v obračunih trojice le malokje uživa v večinsko podporo tribun.

"Povsod, kjer igra Federer je domačin, v Londonu pa ga ljubijo. A igranje tudi proti tribunam in nasprotnim navijačem pomagata Novaku Đokoviću. Zdaj vam bom pa pokazal. Ne spoštujete me dovolj. V vlogi ranjenega leva je še boljši," je Petrič mnenja, da igranje proti nasprotnemu občinstvu še podžge Đokovića k boljši igri. "Mogoče tudi, ker ne izpade povsem pristen, ko si prizadeva za simpatije navijačev."

Že v teku dolgo slovo Federerja?

Ob Rogerju Federerju se je že ustvaril občutek dolgega slovesa. Vsak turnir z njegovo udeležbo postaja nekaj posebnega, obujajo se dosežki in spomini. "Če se januarja enkrat zgodi, da bi Federer napovedal: To je moja zadnja sezona. Kaj se bi zgodilo? Bi bil še lahko bolj izpostavljen? Spomnil sem se zadnje sezone Kobeja Bryanta in famozne kampanje "Mamba Out"," se o morebitni obliki slovesa sprašuje Slavko Jerič.

Kdaj se bo Roger Federer res poslovil? Mejnik, ki ga lovi je naziv najstarejšega zmagovalca na turnirjih za grand slam, ki bi hkrati bil tudi njegov rekordni 21. A pet let mlajši Nadal jih ima že 19, šestlet mlajši Đoković pa 16. Foto: EPA

Petričev izbor za 2023 že zdaj tik pod vrhom

Trojica Petrič, Gruden in Jerič se je spomnila tudi petletne napovedi teniškega vrha, o čemur je razpravljala po koncu lanske sezone. Petrič je med mlado gardo že lani izbral Stefanosa Cicipasa (zdaj 6. na ATP-lestvici). Jerič je predvideval, da bi leta 2023 lahko na vrhu bil Karen Hačanov (zdaj 17.), medtem, ko je Gruden tvegal z ameriškim talentom Francesom Tiafoejem (leto končal kot 47.).

Kaj vam v svetu športa sporoča št. 23?

V podaljšani igri teniško obarvanega podkasta se je omizje razgovorilo še o drugih športnih vprašanjih. Ali ima Luka Dončić resne možnosti v igri za naziv MVP-ja Lige NBA-ja? Ali ima slovenska nogometna reprezentance realne možnosti, da bi se uvrstila na prihodnje veliko tekmovanje Katar 2022? Seveda ni manjkala niti zanimivost ob številki 23, ki ponuja veliko iskrivih odgovorov.

Vabljeni k poslušanju in deljenju 21. SOS odmev.