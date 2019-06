Dve silno različni predstavi v junju vzbujeta mešane občutke. Zdaj sledijo nogometne počitnice in poletni štart nove sezone, septembra pa prihajata zdaj ključni domači kvalifikacijski tekmi z vodilno Poljsko in drugim Izraelom. Foto: EPA

"Latvija je bila res zelo skromna. Težko je primerjati obe junijski tekmi. Pravi pokazatelj je bila tekma z Avstrijo. Težko ocenjujemo, v kakšnem položaju je Slovenija po zmagi v Latviji. Pravo sliko bodo pokazale odločilne jesenske tekme," povzema nogometni novinar MMC-ja Matej Rijavec, ki je gostoval v sklepni 18. oddaji SOS odmeva pri Slavku Jeriču in Toniju Grudnu.

Od porazne jesenske Lige narodov do selektorske menjave in začetka kvalifikacij za Euro 2020 je bila slovenska nogometna reprezentanca stalnica podkasta, zaradi tega je bilo primerno, da se z analizo junijskih dveh tekem tudi zaključi uvodna sezona.

Popolni Poljaki omogočili četveroboj za 2. mesto

Slovenija je pokazal dve različni podobi. V Celovcu je bila igra pod Matjažem Kekom zdaj še slabša kot ob selektorskem krstu Tomaža Kavčiča pred 15 meseci, kar potrjuje tudi statistika posesti žoge in poskusov strelov. "Po videnem v petek je prevladal občutek, kot da je s porazom v Avstriji kar konec kvalifikacijah. Edino realno upanje je bilo, da Poljska, kot sicer v kvalifikacijah dokazano zna, povozi vse v skupini. In res Poljaki igrajo svoje kvalifikacije, mi pa smo dobili četveroboj za 2. mesto, ki prinaša Euro 2020," je Gruden opisal prehod iz črnogledosti v zmerni optimizem, da se navijačem obeta vsaj razburljiva jesen s 6 preostalimi krogi kvalifikacij.

Selektorja Matjaža Keka čaka veliko odprtih vprašanj glede sestave in postave reprezentance, ki po 4 od 10 krogov za 2. mestom skupine G, ki prinaša sodelovanje na Euru 2020, zaostaja za 2 točki. Foto: EPA

Najvišja kvalifikacijska zmaga v gosteh

"Po porazu z Avstrijo sem pričakoval zmago, ampak tako prigarano z 1:0, z mučenjem žoge, končalo pa se je s petardo, četudi gre res za skromno Latvjo," je Jerič priznal presenečenje nad prepričljivo in za spremembo učinkovito igro Slovencev. Nenazadnje je 5:0 v Rigi postala najvišja gostujoča zmaga Slovenije v kvalifikacijah za EP ali SP.

"Če pogledamo prejšnje kvalifikacije, se je Slovenija na gostovanjih vedno mučila. Na Malti z 1:0, predtem 2:0 pri San Marinu. Visokih zmag, zlasti v gosteh, je bilo zelo malo. Doma so se sicer dogajale Litva (4:0), dvakrat San Marino (6:0 in 5:0), Ferski otoki (5:1), ne pa v gosteh," je Rijavec opozoril, da Slovenci izven doma do zdaj tudi eksotov niso premagovali za 3 gole in več. V zadnjem desetletju je bila na prejšnjih 44 tekmah najvišja slovenska zmaga s 3:0 v San Marinu 14. oktobra 2009, ob izteku rednega skupinskega dela kvalifikacij za SP 2010 v prvem Kekovem obdobju.

Kampl s kakšnim nasvetom za rdeče bike?

V Celovcu so Slovenci bili brez organizirane igre v napadu, v Rigi je blestel Josip Iličić (ocena po SofaScore izjemnih 9,6). "Avstrijci so bili dobro pripravljeni na Iličića. Vedeli so, če ga ustavijo, da opravijo pol dela, če ne še več. Izkušeni igralci, plejada nogometašev iz Bundeslige. Mogoče je tudi Kevin Kampl kaj opozoril svoje tri avstrijske soigralce pri Leipzigu," je Rijavec izpostavil, da so varovanci Franca Fode levji delež opravili z osamitvijo prvega igralca Slovenije.

"Avstrijci so se osredotočili na svojo levo stran. Tam je niti igre pletel kapetan David Alaba, ki pri reprezentanci za spremembo od Bayerna igra na krilu in ne branilskem boku. S tem je Alaba tudi odrezal Iličića, ki je bil ujet med njega in bočnega branilca Ulmerja," je Gruden opisal taktični načrt Avstrije, ki jim v prvih 45 minutah prinesel popolno prevlado, a je Jan Oblak z dvema paradama preprečil zaostanek.

Gostujoče zmage v zadnjih 10 letih Malta 0:1 SP 2018

San Marino 0:2 EP 2016

Litvo 0:2 EP 2016

Ciper 0:2 SP 2014

Islandija 2:4 SP 2014

Ferski otoki 0:2 EP 2012

Estonija 0:1 EP 2012ž

San Marino 0:3 SP 2010

Slovaška 0:2 SP 2010

Črnigoj pograbil priložnosti v Rigi

Junak ponedeljkove zmage nad Latvijo je bil Domen Črnigoj, ki je v 11. nastopu dosegel prva dva gola in to v vsega 136 sekundah. Hitrejši "doppepack" je za Slovenijo natresel le Milivoje Novaković, ko je v točno 100 sekundah 13. oktobra 2013 dvakrat zatresel mrežo Norveške. Za piko na i izrednim petim minutam je Škofijot (da, tako se sami kličejo prebivalci Škofij) še izsilil 11-m za 3:0.

"Domen se mi zdi prava osebnost za to reprezentanco. Mlad je še, ima 23 let, na nogometni sceni pa je že dolgo. S 16. leti je debitiral za Koper v Prvi ligi, zdaj ima za seboj že 4 sezone pri Luganu v Švici. Želja je, da bi zamenjal sredino, lani mu je v vodo padel prestop v Chievo. Že v Avstriji je pokazal borbenost, dvakrat prišel do položaja za strel, v petek na desni strani, v ponedeljek je igral pretežno na levem krilu, od koder je tudi dosegel oba gola. Že v Ligi narodov je opozoril nase, ko je podal Benjaminu Verbiču za gol proti Norveški. Iskren, odprt v pogovorih z novinarji, pove, kakor je. Fant na mestu," je Rijavec, novinarski udeleženec SP-ja 2006 in 2010, opozoril na Črnigojeve osebne kvalitete.

Bijol zadnje mesece bolj napadalec kot osrednji vezist

Veliko se je ob prvem štartu v začetni enajsterici Slovenije pričakovalo od najmlajšega reprezentanta, 20-letnega Jake Bijola, a je bil v Celovcu šibka točka in zamenjan kot prvi. "Vprašanje je, kakšen vezist je v resnici? Kot zadnji vezni igralec je za CSKA nazadnje začel 11. novembra na derbiju CSKA - Zenit. Ob koncu jeseni in čez zimo je izgubil mesto v prvi enajsterici. Do igralnega časa se je prebil kot izhod v sili. Moskovčani so imeli več poškodovanih napadalcev in Bijol je sprva kot rezervist vskočil v vlogi drugega napadalca, oz. krilnega napadalnega vezista. Kot napadalni vezist je od marca dalje na 9 tekmah, od tega 4 v prvi postavi, prispeval kar 4 gole in 2 podaji," je Bijolovega zadnjega pol leta opisal Gruden in dodal, da je Vuzeničan v dveh letih prehodil pot iz slovenske druge lige prek Rudarja v Prvi ligi od ruskega velikana v Ligi prvakov.

Nenavadno izginotje Nejca Skubica

"Ali je Petar Stojanović zacementiran v prvi postavi? V obdobju zadnjih dveh let ima kar ogromno težav, ko se mu kar naprej dogajajo velike napake," je Jerič izpostavil šibko točko na desnem boku, iz katerega je v javnosti nepojasnjeno izginil Nejc Skubic, sicer ob Mihi Zajcu edina svetla točka porazne Lige narodov. "Dobro se ve, da je v napadalnih nalogah boljši kot v obrambnih, ne nazadnje je proti Latviji tudi dvakrat podal za gol. A je tudi dejstvo, da je igral proti Alabi, ki je bil spomladi najboljši posameznik Bayerna," je odgovoril Rijavec.

Vodji Slovenije sta zdaj nesporno najpomembnejša igralca: vratar Jan Oblak in kreativni krilni napadalec Josip Iličić. V prvem Kekovem obdobju je bla jasna poveljniška linija Handanović - Cesar - Koren - Novakovć, tako da se zdaj išče še vsaj dva stebra moštva. Foto: AP

Kdo bo kapetan proti Poljski?

Edini minus ponedeljkove tekme je bil tretji rumeni karton kapetana Bojana Jokića, ki zaradi nabranih kartonov tako ne sme zaigrati na naslednji tekmi - 6. septembra v Ljubljani proti vodilni Poljski. "Spet se bomo spraševali, kdo bo kapetan?" se je takoj pošalil Rijavec, medtem ko po Jeriču ni dvoma, kdo ga bo nadomestil: "Josip Iličić." Gruden je pod lupo vzel sam dogodek iz 41. minute: "Resno vprašanje, kaj je hotel kapetan doseči z ostrim drsečim štartom na sredini igrišča ob vodstvu s 3:0 ob iztekanju 1. polčasa?"

Kek zamudil priložnost za igranje Jokićeve rezerve

V nadaljevanju tekme sta tako Rijavec kot Gruden pričakovala, da bo selektor Kek izkoristil okoliščine in hitro v igro poslal potencialno menjavo na levi bok: ali Jureta Balkovca, ki se sicer pri Hellas Veroni spomladi ni naigrali, ali drugo Struno - Andraža Struno, ki je na levem bočnem položaju igral že pod Srečkom Katancem in jeseni ob Jokićevi poškodbi.

Popović kot Radosavljević adut iz Rusije

Ob kadrovski kombinatoriki se je izpostavilo tudi debi vezista Denisa Popovića, ki je pred 6 leti zapustil Slovenijo in izginil iz slovenskega nogometnega radarja, zdaj pri 29 letih pa je dočakal debi v reprezentanci, pri čemer ni bil predtem niti član mlajših selekcij. "Po uveljavitvi na Poljskem si je prislužil prestop v Orenbug, ki je za ruske razmere majhen klub iz nekoliko manjšega mesta Rusije. Popović je bolj desetica starega kova, ki povezuje igro na sredini, sicer v bolj ustvarjalni, napadalni vlogi kot mu je bila zaupana v reprezentanci," ga je opisal Gruden, ki že 12 let za MMC pripravlja rubriko nogometne ladje. "Mogoče je joker za sredino kot je bil Aleksandar Radosavljević, ki je v prvem Kekovem obdobju prav tako prišel iz Rusije iz Tom Tomska."

Pred 10 leti je osrednji vezist Radosavljević zavzel mesto v začetni postavi v navezi s kapetanom Robertom Korenom ravno po porazu 1. aprila pri Severni Irski, ko je bil Kek skorajda že zamenjan, a nato je sledil sanjski pohod v Južno Afriko 2010.

Točno pred 17. leti, 12. junija 2002, je Milenko Ačimović, večni joker Katančeve čete, dosegel gol na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji. V 45. minuti je št. 18 povedla Slovence v vodstvo, a na koncu so Paragvajci slavili z 1:3. Foto: AP

Še dve soočenji Slovenije s Poljsko

Dejanski vodja reprezentance Iličić je sicer po Rigi poudaril, da ne gleda na lestvico, a trojica v nogometnem omizju SOS odmeva je pretresla stanje in silnice v skupini G. "Mislim, da je začetni polet Makedoncev popustil, Izrael ostaja nepredvidljiv, a pravi boj za 2. mestu bi znal potekati med Avstrijo in Slovenijo. Vendar Slovenija kot edina še ni igrala s Poljsko, Avstrija pa ne z Latvijo," je ocenil Rijavec, vsi trije pa so se strinjali, da bo prava kombinatorika prišla lahko na plano šele po uspešnem septembru in dveh domačih tekmah.

V 45-minutni oddaji je še govora o slovenskih in avstrijskih navijačih v Celovcu, zaradi poškodbe odsotnemu Reneju Krhinu, ali bi virtualna očala pomagala pri uigravanju napadalcev z Iličićem in seveda zanimivosti treh sogovorcev o številki 18. Vabljeni k poslušanju in na slišanje septembra pred zdaj ključnima nogometnima tekmama Slovenije s Poljsko in Izraelom v Ljubljani.