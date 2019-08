Aljaž Bedene je edini slovenski predstavnik, ki je še v konkurenci v posamični konkurenci. Foto: www.alesfevzer.com

Medtem ko so Roger Federer in Novak Đoković ter še nekateri izbranci svoje delo opravili pod streho, so drugim nastop preprečile padavine. Za danes je vremenska napoved dobra, tako da bodo lahko odigrali vse dvoboje drugega kroga.

Slovenski ljubitelji tenisa najbolj nestrpno pričakujejo obračun Aljaža Bedeneta in Benoita Paira. Dvoboj je na sporedu kot drugi na igrišču številka šest, na katerem bosta ob 17.10 prva igrala David Goffin in Gregoire Barrere.

Bedene in Paire sta se do zdaj pomerila petkrat, s 4:1 pa vodi Francoz, ki je dobil tudi zadnje tri medsebojne dvoboje, dva na trdi podlagi in enega letos na pesku. Vselej sta tekmeca igrala tri nize, razen lani v Čenaju, ko je bilo 6:3, 6:0 za Francoza. Paire je na lestvici ATP na 26. mestu, 56 mest višje od Bedeneta.

Zmagovalec bo v 3. krogu igral z boljšim iz dvoboja A. Zverev - Tiafoe.

2. krog (M), tabela:

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - LONDERO (ARG)

6:4, 7:6 (3), 6:1

LAJOVIĆ (SRB/27) - KUDLA (ZDA)

WAWRINKA (ŠVI/23) - CHARDY (FRA)

KECMANOVIĆ (SRB) - LORENZI (ITA)

KÖPFER (NEM) - OPELKA (ZDA)

6:4, 6:4, 7:6 (2)

BASILAŠVILI (GRU/17) - BROOKSBY (ZDA)

LOPEZ (ŠPA) - NIŠIOKA (JAP)

MEDVEDJEV (RUS/5) - DELLIEN (BOL)

FEDERER (ŠVI/3) - DŽUMHUR (BiH)

3:6, 6:2, 6:3, 6:4

POUILLE (FRA/25) - EVANS (VB)

CARRENO BUSTA (ŠPA) - BERANKIS (LIT)

GOFFIN (BEL/15) - BARRERE (FRA)

DIMITROV (BLG) - ĆORIĆ (HRV/12)

b.b.

CUEVAS (URU) - MAJCHRZAK (POL)

GARIN (ČIL/31) - DE MINAUR (AVS)

NIŠIKORI (JAP/7) - KLAHN (ZDA)

6:2, 4:6, 6:3, 7:5

RUBLJOV (RUS) - SIMON (FRA)

KYRGIOS (AVS/28) - HOANG (FRA)

BERRETTINI (ITA/24) - THOMPSON (AVS)

POPYRIN (AVS) - KUKUŠKIN (KAZ)

MONFILS (FRA/13) - COPIL (ROM)

LAAKSONEN (ŠVI) - SHAPOVALOV (KAN)

ANDUJAR (ŠPA) - SONEGO (ITA)

BUBLIK (KAZ) - FABBIANO (ITA)

A. ZVEREV (NEM/6) - TIAFOE (ZDA)

BEDENE (SLO) - PAIRE (FRA/29)

SCHWARTZMAN (ARG/20) - GERASIMOV (BLR)

SANDGREN (ZDA) - POSPISIL (KAN)

ISNER (ZDA/14) - STRUFF (NEM)

ČILIĆ (HRV/22) - STEBE (NEM)

VERDASCO (ŠPA/32) - CHUNG (KOR)

NADAL (ŠPA/2) - KOKKINAKIS (AVS)

2. krog (Ž), tabela:

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

OSAKA (JAP/1) - LINETTE (POL)

BABOS (MAD) - GAUFF (ZDA)

KONTAVEIT (EST/21) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

BENCIC (ŠVI/13) - CORNET (FRA)

SABALENKA (BLR/9) - PUTINCEVA (KAZ)

VEKIĆ (HRV/23) - KANEPI (EST)

GÖRGES (NEM/26) - DI LORENZO (ITA)

BERTENS (NIZ/7) - PAVLJUČENKOVA (RUS)

HALEP (ROM/4) - TOWNSEND (ZDA)

CIRSTEA (ROM) - BOLSOVA (ŠPA)

WOZNIACKI (DAN/19) - COLLINS (ZDA)

ANDREESCU (ROM/15) - FLIPKENS (BEL)

KALINSKAJA (RUS) - AHN (ZDA)

OSTAPENKO (LAT) - RISKE (ZDA)

MERTENS (BEL/25) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

KVITOVA (ČEŠ/6) - PETKOVIC (NEM)

SVITOLINA (UKR/5) - V. WILLIAMS (ZDA)

6:4, 6:4

JASTREMSKA (UKR/32) - PETERSON (ŠVE)

KENIN (ZDA/20) - SIEGEMUND (NEM)

KEYS (ZDA/10) - ŽU (KIT)

6:4, 6:1

KONTA (VB/16) - GASPARJAN (RUS)

DŽANG (KIT/33) - ALEKSANDROVA (RUS)

JABEUR (TUN) - SASNOVIČ (BLR)

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - BOLKVADZE (GRU)

6:1, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/8) - McNALLY (ZDA)

5:7, 6:3, 6:1

HSIEH (TJV/29) - MUCHOVA (ČEŠ)

MARTIĆ (HRV/22) - BOGDAN (ROM)

SEVASTOVA (LAT/12) - SWIATEK (POL)

MLADENOVIC (FRA) - FERRO (FRA)

Š. VANG (KIT/18) - VAN UYTVANCK (BEL)

SAKKARI (GRČ/30) - PENG (KIT)

BARTY (AVS/2) - DAVIS (ZDA)

6:2, 7:6 (2)