V Parizu je delno jasno, popoldne se bo temperatura dvignila na 20 stopinj, niso pa izključene nove, a kratkotrajnejše plohe.

Po koncu ženskih četrtfinalov Sascha Zverev od 14.30 dalje v četrtfinalu izziva prvega tenisača sveta Novaka Đokovića. Ruski Nemec je Srba premagal na zadnjem soočenju – v finalu lanske sezone v Londonu. Lanski finalist Avstrijec Dominic Thiem bo favorit proti Rusu Karenu Hačanovu, ki je navdušil v osmini finala proti Juanu Martinu del Potru.

Amanda Anisimova, ki bo 18 let dopolnila 31. avgusta letos, se je v komaj drugem nastopu na velikem turnirju prebila že v polfinale grand slama! Foto: Reuters

Opoldne sta se na obeh stadionih v Rolandu Garrosu začela iz srede preostavljena preostala ženska četrtfinala. Branilka pariškega naslova Simona Halep je bila nemočna proti ameriški najstnici Amandi Anisimovi (6:2 in 6:4). Komaj 17-letna tenisačica iz Floride se bo v svojem prve polfinalu na turnirju za grand slam pomerila z Avstralko Ashleigh Barty, ki je bila s 6:3 in 7:5 boljša od Američanke Madison Keys.

Po stopinjah Jennifer Capriati leta 1990

Halepova je vse do četrtfinala delovala, da lahko kot prva po Justine Henin (2005-2007) uspela ubraniti naslov najboljše tenisačice sveta na pesku. A Romunka je bila proti Američanki ruskih korenin brez pravih idej in je že po vsega eni uri in 8 minuta podpisala predajo. Z brezhibno igro v prvem nizu in rutinirano predstavo v drugem nizu je Anisimova postala najmlajša ameriška polfinalistka Rolanda Garrosa po Jennifer Capriati leta 1990.

Halepova kot tretja tenisačica sveta in favoritinja je bila proti 51. igralki sveta podrejena v vseh prvinah, tudi pri ključnih žogicah je imela slabše živce. Romunka je izkoristila le 1 od 7 brejk priložnosti, medtem ko je Američanka od 7 izkoristila kar 4 priložnosti za odvzem servisa.

V prvem polfinalu velikega turnirja bo igrala tudi 8. nosilka Bartyjeva , ki je v prvem nizu nadigrala Keysovo, a ji je nato skoraj dopustila izenačenje. Ob serviranju za zmago pri 5:4 je namreč Avstralka izgubila servis, a Američanka ni izkoristila psihološkega momenta in še drugič v sezoni - prvič februarja na Pokalu Fed - izgubila z Bartyjevo.

V sredo niso mogli v Roland Garrosu vnesti niti enega zmagovalca, danes pa bi morali dobiti preostale polfinaliste pariškega turnija za grand slam. Foto: Reuters

PARIZ

(20.060.000 evrov, pesek)

Četrtfinale (M), tabela:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) – A. ZVEREV (NEM/5)

igrišče Philippa Chatrierja, četrtek, drugi dvoboj

V živo

THIEM (AVT/4) - HAČANOV (RUS/10)

igrišče Suzanne Lenglen, četrtek, drugi dvoboj

FEDERER (ŠVI/3) - WAWRINKA (ŠVI/24)

7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4

NADAL (ŠPA/2) - NIŠIKORI (JAP/7)

6:1, 6:1, 6:3

Četrtfinale (Ž), tabela:

BARTY (AVS/8) - KEYS (ZDA/14)

6:3, 7:5



ANISIMOVA (ZDA) - HALEP (ROM/3)

6:2, 6:4

KONTA (VB/16) - STEPHENS (ZDA/7)

6:1, 6:4

VONDROUŠOVA (ČEŠ) - MARTIĆ (HRV/31)

7:6 (1), 7:5