To bo zadnji test Aljaža Bedeneta pred OP ZDA v New Yorku, ki se bo začel 26. avgusta. Foto: EPA

Glede na to, da na turnirjih challenger od letos naprej sodeluje šestnajst igralcev več kot v preteklih sezonah, so nosilci v prvem krogu prosti, kar pomeni, da Bedene in Rola danes ne bosta nastopila.

Bodo pa lahko gledalci prvi dan glavnega turnirja videli kar šest slovenskih nastopov. V kvalifikacijah bosta igrala 18-letni Filip Jeff Planinšek in argentinski Slovenec Tomas Lipovšek Puches. Zmaga pomeni nastop na glavnem turnirju.

Njun dvoboj je na sporedu ob 10. uri, ostali štirje Slovenci – Nik Razboršek, Sven Lah, Mike Urbanija in Tom Kočevar Dešman – pa bodo nastopili v popoldanskem času oziroma po 19. uri.

Prvi nosilec Aljaž Bedene, 90. igralec sveta, se bo v prvem krogu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Hugom Nysom iz Monaka in Ukrajincem Ilijo Marčenkom. Blaž Rola, ki je s 139. mestom tretji najvišje postavljeni igralec (pred njim je poleg Bedeneta še Italijan Lorenzo Giustino na 130. mestu), se bo najverjetneje v torek pomeril z boljšim iz dvoboja Tejmuraz Gabašvili (Rusija) - Edan Leshem (Izrael).

TURNIR CHALLENGER

PORTOROŽ, 1. krog, tabela

(46.600 evrov, trda podlaga)

BEDENE (SLO/1) prost

NYS (MON) - MARČENKO (UKR)

KING (ZDA) - CATARINA (MON)

MUKUND (IND/16) prost

PETROVIĆ (SRB/11) prost

VAVASORRI (ITA) - KLEIN (SLK)

ETCHEVERRY (ARG) - RODIONOV (AVT)

HORANSKY (SLK/5) prost

ROLA (SLO/3) prost

GABAŠVILI (RUS) - LESHEM (IZR)

LAH (SLO) - ŠETKIĆ (BIH)

DE SCHEPPER (FRA/14) prost

KARLOVSKI (RUS/10) prost

SIJSLING (NIZ) - GOMEZ HERRERA (ŠPA)

RAZBORŠEK (SLO) - CORNUT CHAUVINC (FRA)

SAFIULIN (RUS/8) prost

VATUTIN (RUS/7) prost

HAMOU (FRA) - CELIKBILEK (TUR)

DURASOVIC (NOR) - kvalifikant

MIEDLER (AVT/12) prost

KOLAR (ČEŠ/13) prost

ROBERT (FRA) - SIMON (NEM)

JOMBY (FRA) - BEGA (ITA)

STAHOVSKI (UKR/4) prost

LESTIENNE (FRA/6) prost

ZUKAS (ARG) - OCLEPPO (ITA)

KOČEVAR DESMAN (SLO) - ZEKIĆ (SRB)

VIOLA (ITA/9) prost

VANNI (ITA/15) prost

URBANIJA (SLO) - DUBRIVNIJ (RUS)

OREŠKOVIĆ (HRV) - kvalifikant

GIUSTINO (ITA/2) prost