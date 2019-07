Foto: EPA

Ljubljančan, ki je na dan dvoboja dopolnil 30 let, je silovito začel turnir na Hrvaškem in v prvem dvoboju po uri in 18 minutah izločil branilca naslova Marca Cecchinata. Za preboj med najboljših osem je potreboval pol ure več.

Začel je odlično in 17-letnemu Italijanu takoj odvzel servis. Toda Sinner je v drugi igri odgovoril z enako mero, 87. igralec sveta pa je po zaslugi drugega zaporednega brejka nato povedel s 3.1. V deseti igri je serviral za zmago v prvem nizu, toda najstnik na drugi strani je izkoristil prvo priložnost za brejk v tej igri in izenačil. Odločala je podaljšana igra, kjer sta bila odločilna izgubljena servisa Sinnerja, po katerih je slovenski tenisač povedel s 4:1.

V prvi igri drugega niza je ubranil dve Sinnerjevi brejk priložnosti, nato zanesljivo odigral v naslednjih dveh na svoj servis in si v šesti z odvzemom začetnega udarca Italijana utrl pot v četrtfinale. V deveti igri je sicer imel Sinner, ki na lestvici ATP trenutno zaseda 207. mesto, še eno priložnost za brejk, ki jo je Beden ubranil, zatem pa izkoristil prvo žogico za zmago. V četrtfinalu se bo pomeril s četrtim nosilcem, Srbom Dušanom Lajovićem.

2. krog:

TRAVAGLIA (ITA) - FOGNINI (ITA/1)

6:1, 2:1, b. b.

BALAZS (MAD) - KRAJINOVIĆ (SRB/6)

6:3, 6:7 (1), 7:6 (5)

ĐERE (SRB/3) - LORENZI (ITA)

6:3, 3:6, 6:4

MAYER (ARG/8) - VESELY (ČEŠ)

3:6, 6:4, 6:4

BEDENE (SLO) - SINNER (ITA)

7:6 (3), 6:3

LAJOVIĆ (SRB/4) - RUBLJOV (RUS)

6:4, 6:3

BAGNIS (ARG) - SERDARUŠIĆ (HRV)

6:3, 6:3

CARUSO (ITA) - ĆORIĆ (HRV/2)

6:2, 3:6, 6:1