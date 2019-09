Matteo Berrettini je presegel vsa pričakovanja v New Yorku. Foto: Reuters

23-letnik iz Rima je unovčil peto zaključno žogo v dramatičnem odločilnem nizu po treh urah in 57 minutah. Postal je prvi Italijan v polfinalu zadnjega grand slama sezone v New Yorku po Corradu Barazzuttiju leta 1977.

Monfils je bil popolnoma izčrpan že pred tačetkom odločilnega niza. Komaj je stal na nogah in se večkrat upiral na lopar. Berrettini je povedel z 2:0, a je nato izgubil servis v tretji igri. Monfils v šesti igri ni osvojil niti točke na svoje servis. Pri vodstvu s 5:4 je Italijan serviral za zmago, a je pri 40/30 naredil dvojno napako. V 12. igri je Francoz rešil še dve zaključni žogi in na sporedu je bila podaljšana igra.

Vse skupaj je že malce spominjalo na legendarni četrtfinale med Petom Samprasom in Alexom Corretjo iz leta 1996, ko je legendarni Američan komaj stal na nogah in se upiral na lopar, Španec pa je poklanjal točke in izgubil obračun v podaljšani igri odločilnega niza.

Monfils je v podaljšani igri naredil dve dvojni napaki (2:0 in 5:2 za Berrettinija). Italijan je zadel tudi forhend na črto za 4:1 in dobil točko po izzivu sokoljega očesa. Francoz je rešil tudi četrto zaključno žogo, pete pa ni uspel, saj je poslal žogo prek osnovne črte.

Belinda Bencic je še nagradila zmago nad prvo igralko sveta Naomi Osako v osmini finala. Foto: Reuters

Po izpadu Novaka Đokovića, Rogerja Federerja in Stana Wawrinke je Nadal močno favoriziran za naslov. Nihče izmed preostalih tenisačev v žrebu še ni igral v finalu turnirja za grand slam. Španec ima lepo možnost za 19. naslov na turnirjih velike četverice, kar bi pomenilo, da bi imel v zbirki le še enega manj kot večni tekmec Federer.

Benciceva izločila Vekićevo

Belinda Bencic se je prvič v karieri prebila v polfinale turnirja za grand slam, s 7:6 in 6:3 je izločila Donno Vekić. 22-letna Švicarka je v četrtfinalu odpravila prvo igralko sveta Naomi Osako.

V deveti igri si je Vekićeva priigrala prvo priložnost za brejk in jo takoj unovčila, ko je Benciceva poslala bekhend v avt. Švicarka je takoj odgovorila v deseti igri in izenačia na 5:5, podaljšano igro pa dobila s 7:5. V drugem nizu je Benciceva dobila zadnje štiri igre in se veselila velikega uspeha po uri in 42 minutah. Vekićeva je zadela 28 "winnerjev", vendar je naredila tudi isto število neizsiljenih napak.



Rafael Nadal je na najboljši poti do četrtega naslova v New Yorku. Najboljši je bil že v letih 2010, 2013 in 2017. Foto: Reuters

Zelo zanimiv bo tudi večerni obračun med Bianco Andreescu in Elise Mertens. Kanadčanka je v sijajni formi na trdi podlagi. Zmagala je marca v Indian Wellsu in avgusta v Torontu.

Ženski polfinale bo na sporedu v četrtek v večernem sporedu. Ob 1.00 se bosta pomerili Svitolina in Serena Williams.

NEW YORK

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Četrtfinale (M), tabela:

MEDVEDJEV (RUS/5) - WAWRINKA (ŠVI/23)

7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1

DIMITROV (BLG) - FEDERER (ŠVI/3)

3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2

BERRETTINI (ITA/24) - MONFILS (FRA/13)

3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5)

NADAL (ŠPA/2) - SCHWARTZMAN (ARG/20)

Četrtfinale (Ž), tabela:

BENCIC (ŠVI/13) - VEKIĆ (HRV/23)

7:6 (5), 6:3

ANDREESCU (KAN/15) - MERTENS (BEL/25)

SVITOLINA (UKR/5) - KONTA (VB/16)

6:4, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/8) - Č. VANG (KIT/18)

6:1, 6:0