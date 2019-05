Blaž Rola se je po skorajda štirih letih znova prebil na osrednji turnir za grand slam. Predtem je v letih 2014 in 2015 kar petkrat zaigral na največjih štirih turnirjih sezone. Foto: www.alesfevzer.com

28-letni Ptujčan je v tretjem krogu kvalifikacij po uri in 16 minutah premagal Kolumbijca Daniela Galana s 6:3 in 6:2 ter se prebil v 1. krog pariškega turnirja za grand slam.

Rola je v 1. krogu kvalifikacij premagal 11. nosilca kvalifikacij Avstrijca Dennisa Novaka s 6:2 in 6:3, v 2. krogu pa Ekvadorca Roberta Quiroza s 6:2 in 6:3.

Po štirih letih znova med najboljšimi na svetu

Drugi najboljši Slovenec na ATP-lestvici (188.) se je šestič v karieri prebil na enega od turnirjev za grand slam. Najboljša izida je Rola dosegel v letu 2014, ko se je v Melbournu in Wimbledonu prebil v drugi krog. Tistega leta je v New Yorku nastopil v prvem krogu, prav tako leto dni kasneje na OP Avstralije in v Wimbledonu.



Kaja Juvan igra trenutno 3. krog kvalifikacij z Američanko Bernardo Pero, ki je na WTA-lestvici na 83. mestu, medtem ko je Slovenka na 132. mestu. Gre za prvi medsebojni dvoboj.

TURNIR ZA GRAND SLAM - OP FRANCIJE

PARIZ, kvalifikacije:

3. krog (M):

ROLA (SLO) - GALAN (KOL)

6:3, 6:2

3. krog (Ž), danes po 11.40:

JUVAN (SLO/21) - PERA (ZDA/1)

-:-, -:-