Cicipas poglobil krizo Nadala na pesku, Đoković po trdem boju premagal Thiema

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Stafanos Cicipas je po veliki zmagi nad Rogerjem Federerjem v osmini finala grand slama v Melbournu doživel še drugi nepozani trenutek. Po zmagi nad kraljem peska Rafaelom Nadalom v Caji Magici ni uspel skriti solz sreče. Foto: Reuters

Dve uri in 22 minut je Novak Đoković potreboval, da je strl Avstrijca Dominica Thiema v polfinalu turnirja serije 1.000 v Madridu. Premagal ga je s 7:6 in 7:6. V nedeljo ga v finalu čala Stefanos Cicipas, ki je premagal Rafaela Nadala s 6:4, 2:6 in 6:3.