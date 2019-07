Serena Williams je osvojila že 23 turnirjev za grand slam. Foto: Reuters

Halepova je v polfinalu Wimbledona igrala že pred petimi leti in bila četrtfinalistka dvakrat v zadnjih treh letih. Sedma nosilka je letos stopnjevala formo. Na poti do polfinala je izgubila le en niz. Svitolina bo v polfinalu turnirja za grand slam igrala prvič.

Igralki sta se do zdaj pomerili sedemkrat, a nikoli na travi. V medsebojnih dvobojih s 4:3 vodi Ukrajinka, ki je dobila tri izmed zadnjih štirih dvobojev. Na zadnjem letos v Dohi je bila v treh nizih boljša Halepova.

Sereno Williams sta do polfinala pošteno namučili Kaja Juvan in Alison Riske, ki sta ji odvzeli niz, vendar je rekorderka po številu osvojenih grand slam naslovov (23) prebrodila vse ovire in je prva kandidatka za svojo že osmo wimbledonsko krono.

37-letnici bo nasproti stala še ena veteranka, 33-letna Čehinja Strycova, ki bo prvič igrala v polfinalu grand slam turnirja. V treh medsebojnih dvobojih Strycova ni dobila niti niza.

Polfinale, danes:

S. WILLIAMS (ZDA/11) - STRYCOVA (ČEŠ)

osrednje igrišče, drugi dvoboj

HALEP (ROM/7) - SVITOLINA (UKR/8)

osrednje igrišče, ob 14.10