Marketa Vondroušova današnje nasprotnice še nikoli ni premagala. Foto: Reuters

Obe sta se za finalno vstopnico kar pošteno namučili. Bartyjeva, osma nosilka turnirja, je izločila Američanko Anisimovo, Vondroušova pa je premagala Britanko Kontovo.

Do danes sta se igralki pomerili dvakrat, oba je dobila Avstralka. Prvič sta se pomerili leta 2017 v Birminghamu, kjer je na travnati podlagi Bartyjeva zmagala s 7:5 in 7:6 (1), drugič lani v Cincinnatiju, kjer je bila zmagovalka prav tako odločena v dveh nizih (6:3 in 7:5).

Prenos finalnega dvoboja lahko spremljate na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Roland Garros (Ž), finale, danes:

BARTY (AVS/8) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)