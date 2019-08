Novak Đoković se je brez izgubljenega niza uvrstil v osmino finala. Foto: Reuters

V sredo je imel 32-letni Srb velike težave z levim ramenom, večkrat je potreboval pomoč fizioterapevta proti Juanu Ignaciu Londeru. V četrtek ni treniral in tudi petekovo ogrevanje pred dvobojem je odpovedal. Ob prihodu na stadion Srthurja Asha ni želel govoriti o stanju ramena. Servisi res niso bili najbolj močni, zato pa toliko bolj natančni. Uporabil je več rezanih bekhendov, forhend pa je deloval sijajno in Kudla je bil nemočen.

Wawrinka je že dvakrat premagal Đokovića v finalnih obračunih grand slamov. Leta 2015 na Roland Garrosu in leta 2016 v New Yorku je bil boljši po štirih nizih. Foto: Reuters

Američan, ki je na lestvici ATP na 111. mestu, je v 2. krogu letošnjega Wimbledona proti Đokoviću osvojil le sedem iger. Imel je sedem priložnosti za odvzem servisa, vendar ni izkoristil nobene. V odločilnih trenutkih Srb ni naredil nobene neizsiljene napake.

V nedeljo se obeta izjemno zanimiv dvoboj osmine finala. Wawrinka je v finalu leta 2016 premagal Đokovića s 6:7, 6:4, 7:5 in 6:3. Švicar je imel nato dve operaciji kolena in ni se uspel vrniti med najboljše.



Izpustil treninge in se posvetil terapijam

"Največja zmaga je, da sem igral brez bolečin. Ne bi rad govoril o zdravniških podrobnostih. Nisem treniral pred obračunom, opravil sem številne terapije, da sem lahko stopil na igrišče. Zdaj me čaka Wawrinka, ki me je premagal v finalu leta 2016. Stan je osvojil tri grand slame. Velikokrat sva trenirala skupaj in sva dobra prijatelja tudi zunaj igrišč," je poudaril Đoković.

Statistika Đoković

Kudla

Prvi servis (%) 62

52

Asi 6

6

Dvojne napake 8

3

Neizsiljene napake 31

26

Winnerji 34

25

Osvojene točke 105

78

Priložnosti za brejk 4/9

0/7

Točke na mreži 15/20

9/15



Wawrinka po treh urah strl žilavega Lorenzija

Wawrinka je na stadionu Louisa Armstronga premagal Paola Lorenzija s 6:4, 7:6 in 7:6. Švicar je serviral kar 24 asov. Ključna je bila podaljšana igra drugega niza, ki jo je "Stan the Man" dobil z 11:9. Izkoristil je šesto zaključno žogo, potem ko jo je Italijan zapravil pri vodstvu z 8:7. Tudi v tretjem nizu se Lorenzi ni predal, Wawrinka je serviral za zmago pri vodstvu s 5:4, a ni uspel. Podaljšano igro je nato dobil s 7:4. Dvoboj je trajal tri ure.

Roger Federer je na Odprtem prvenstvu ZDA zmagal petkrat, zadnjič leta 2008. Foto: EPA

Federer ekspresno do osmine finala

Roger Federer je ekspreno opravil svoje delo, Britanca Daniela Evansa, 58. igralca sveta, je z desetimi asi ugnal v uri in 23 minutah.

Federer, petkratni zmagovalec grand slama v New Yorku, je oddal le pet iger. Evansa je odpravil s 6:2, 6:2 in 6:1 na uvodnem obračunu petega dne na stadionu Arthurja Asha. 38-letni Švicar je v uvodnih dveh krogih oddal uvodni niz, tokrat pa je bil zbran že od začetka.



"Prva dva kroga sem igral v večernem sporedu. V močnem soncu so žoge hitrejše in to mi je zelo ustrezalo. Zadel sem veliko "winnerjev". Servis mi je dobro stekel. Evans je igral drugi krog v četrtek in to se je poznalo. V Melbournu sem ga precej težje premagal," je bil zadovoljen, ki se bo v nedeljo srečal z Davidom Goffinom. Belgijec je izločil Pabla Carrena Busto s 7:6, 7:6 in 7:5.

Statistika Federer

Evans

Prvi servis (%) 66

51

Asi 10

0

Dvojne napake 1

4

Neizsiljene napake 19

14

Winnerji 48

7

Osvojene točke 87

41

Priložnosti za brejk 7/14

1/2

Točke na mreži 26/37

4/16



22-letni Avstralec Alex de Minaur, ki ga trenira Lleyton Hewitt, se je na turnirjih velike četverice prvič prebil v osmino finala. Foto: EPA

De Minaur prvič v osmini finala grand slama

Avstralec Alex de Minaur je presenetil finalista leta 2014 Japonca Keija Nišikorija. Dvajsetletnik, ki zaseda 38. mesto na lestvici ATP, je zmagal s 6:2, 6:4, 2:6 in 6:3. De Minaur je slavil svojo prvo zmago nad igralcem iz prve deseterice sveta.

Zelo blizu četrtfinalna poslastica med Sereno in Bartyjevo

Serena Williams se je za preboj v osmino finala pomerila s Čehinjo Karolino Muchovo, ki ima letos dobro sezono in bi lahko pomenila resen preizkus za Williamsovo. Osma nosilka je unovčila moč in izkušnje in zmagala s 6:3 in 6:2. 37-letna Američanka se bo v osmini finala srečala s Petro Martić. Splitčanka je v odlični formi v letošnji sezoni, na Roland Garrosu se je uvrstila v četrtfinale, v Wimbledonu pa je pripal do osmine finala.



Serena Williams lovi sedmi naslov v New Yorku. Prvič je pokal dvignila pred 20 leti, ko je v finalu ugnala Martino Hingis. Foto: Reuters

Vse bližje je četrtfinalna poslastica med Sereno Williams in Ashleigh Barty. Avstralka je s 7:5 in 6:3 izločila Mario Sakkari.

Keysova dobila ameriški obračun

Večerni spored pri dekletih je bil hitro končan. Na stadionu Arthurja Asha je finalistka iz leta 2017 Madison Keys premagala rojakinjo Sofio Kenin s 6:3 in 7:5. Keninova je zapravila vseh osem priložnosti za brejk, Keyosova pša je potrdila odlično formo na ameriški turneji, saj je pred dvema tednoma zmagala v Cincinnatiju.



Svitolina napredovala po 54 minutah

V osmini finala se bo srečala z Elino Svitolino, ki je v ukrajinskem dvoboju odpihnila Danajao Jastremsko s 6:2 in 6:0. Dvoboj je trajal le 54 minut. 19-letnica je bila preveč nervozna, naredila je kar 36 neizsiljenih napak.



Bedene bo izzval Zvereva na stadionu Louisa Armstronga

Aljaž Bedene bo dvoboj 3. kroga z Aleksandrom Zverevom odigral v soboto. To bo tretrji obračun na stadionu Louisa Armstronga. Januarja v Melbournu je Nemec prepusil Ljubljančanu le devet iger.



3. krog (M), tabela

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)



ĐOKOVIĆ (SRB/1) - KUDLA (ZDA)

6:3, 6:4, 6:2

WAWRINKA (ŠVI/23) - LORENZI (ITA)

6:4, 7:6 (9), 7:6 (4)

KÖPFER (NEM)- BASILAŠVILI (GRU/17)

6:3, 7:6 (5), 4:6, 6:1

MEDVEDJEV (RUS/5) - LOPEZ (ŠPA)

7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4

FEDERER (ŠVI/3) - EVANS (VB)

6:2, 6:2, 6:1

GOFFIN (BEL/15) - CARRENO BUSTA (ŠPA)

7:6 (5), 7:6 (9), 7:5

DIMITROV (BLG) - MAJCHRZAK (POL)

7:5, 7:6 (8), 6:2

DE MINAUR (AVS) - NIŠIKORI (JAP/7)

6:2, 6:4, 2:6, 6:3

KYRGIOS (AVS/28) - RUBLJOV (RUS)

BERRETTINI (ITA/24) - POPYRIN (AVS)

MONFILS (FRA/13) - SHAPOVALOV (KAN)

ANDUJAR (ŠPA) - BUBLIK (KAZ)

A. ZVEREV (NEM/6) - BEDENE (SLO)

SCHWARTZMAN (ARG/20) - SANDGREN (ZDA)

ISNER (ZDA/14) - ČILIĆ (HRV/22)

NADAL (ŠPA/2) - CHUNG (KOR)

3. krog (Ž), tabela:

OSAKA (JAP/1) - GAUFF (ZDA)

BENCIC (ŠVI/13) - KONTAVEIT (EST/21)

VEKIĆ (HRV/23) - PUTINCEVA (KAZ)

BERTENS (NIZ/7) - GÖRGES (NEM/26)

TOWNSEND (ZDA) - CIRSTEA (ROM)

ANDREESCU (ROM/15) - WOZNIACKI (DAN/19)

AHN (ZDA) - OSTAPENKO (LAT)

MERTENS (BEL/25) - PETKOVIC (NEM)

SVITOLINA (UKR/5) - JASTREMSKA (UKR/32)

6:2, 6:0

KEYS (ZDA/10) - KENIN (ZDA/20)

6:3, 7:5

KONTA (VB/16) - DŽANG (KIT/33)

6:2, 6:3

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - JABEUR (TUN)

6:1, 4:6, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/8) - MUCHOVA (ČEŠ)

6:3, 6:2

MARTIĆ (HRV/22) - SEVASTOVA (LAT/12)

6:4, 6:3

Š. VANG (KIT/18) - FERRO (FRA)

7:6 (1), 6:3

BARTY (AVS/2) - SAKKARI (GRČ/30)

7:5, 6:3

Ženske dvojice, 1. krog:

JAKUPOVIČ/ SANTAMRIA (SLO/ZDA) -

DI LORENZO/LI (ZDA) 6:1, 6:0

DABROWSKA/ŠJU (KAN/KIT) -

SREBOTNIK/MAROZAVA (SLO/BLR) 7:5, 6:4

AOJAMA/KRUNIĆ (JAP/SRB) -

ZIDANŠEK/PETERSON (SLO/ŠVE) 6:2, 6:1