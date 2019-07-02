Veliko akcije bo tudi za slovenske navdušence, saj bodo lahko spremljali tri nastope. Aljaž Bedene je ob 13.25 začel obračun z Matteom Berrettinijem.
23-letni Italijan je v dobri formi, saj je pred kratkim na lestvici ATP splezal na 20. mesto, v Wimbledonu pa je 17. nosilec.
Nastopili bosta še dve Slovenki, Tamara Zidanšek s Kanadčanko Eugenie Bouchard (ki je tu pred petimi leti celo igrala v finalu), Kaja Juvan pa s Krystyno Pliškovo.
Wimbledon, slovenski nastopi, 1. krog:
Moški:
BEDENE (SLO) - BERRETTINI (ITA/17)
-:-, -:-
Ženske:
JUVAN (SLO) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)
igrišče št. 9, tretji dvoboj
ZIDANŠEK (SLO) - BOUCHARD (KAN)
igrišče št. 14, drugi dvoboj
1. krog, moški, spodnja polovica tabele
THIEM (AVT/5) - QUERREY (ZDA)
GARIN (ČIL) - RUBLJOV (RUS)
DELLIEN (BOL) - MILLMAN (AVS)
ĐERE (SRB/31) - ANDREOZZI (ARG)
SIMON (FRA/20) - CARUSO (ITA)
UČIJAMA (JAP) - SANDGREN (ZDA)
FUCSOVICS (MAD) - NOVAK (AVT)
FOGNINI (ITA/12) - TIAFOE (ZDA)
ČILIĆ (HRV/13) - MANNARINO (FRA)
SOUSA (POR) - JUBB (VB)
DELBONIS (ARG) - EVANS (VB)
BASILAŠVILI (GRU/18) - WARD (VB)
SHAPOVALOV (KAN/29) - BERANKIS (LIT)
TOMIC (AVS) - TSONGA (FRA)
KYRGIOS (AVS) - THOMPSON (AVS)
NADAL (ŠPA/3) - SUGITA (JAP)
NIŠIKORI (JAP/8) - MONTEIRO (BRA)
ISTOMIN (UZB) - NORRIE (VB)
JOHNSON (ZDA) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)
DE MINAUR (AVS/25) - CECCHINATO (ITA)
STRUFF (NEM/33) - ALBOT (MOL)
FRITZ (ZDA) - BERDYCH (ČEŠ)
ANDUJAR (ŠPA) - KUKUŠKIN (KAZ)
ISNER (ZDA/9) - RUUD (NOR)
BERRETTINI (ITA/17) - BEDENE (SLO)
SCHNUR (KAN) - BAGHDATIS (CIP)
KÖPFER (NEM) - KRAJINOVIĆ (SRB)
SCHWARTZMAN (ARG/24) - EBDEN (AVS)
POUILLE (FRA/27) - GASQUET (FRA)
BUBLIK (KAZ) - BARRERE (FRA)
CLARKE (VB) - RUBIN (ZDA)
FEDERER (ŠVI/2) - HARRIS (JAR)
Ženske, zgornja polovica tabele:
BARTY (AVS/1) - DŽENG (KIT)
KUZNECOVA (RUS) - VAN UYTVANCK (BEL)
DART (VB) - MCHALE (ZDA)
MUGURUZA (ŠPA/26) - HADDAD MAIA (BRA)
VEKIĆ (HRV/22) - RISKE (ZDA)
KERKHOVE (NIZ) - JOROVIĆ (SRB)
VÖGELE (ŠVI) - KANEPI (EST)
BENCIC (ŠVI/13) - PAVLJUČENKOVA (RUS)
S. WILLIAMS (ZDA/11) - GATTO M. (ITA)
JUVAN (SLO) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)
BADOSA (ŠPA) - FLINK (RUS)
GÖRGES (ROM/18) - RUSE (ROM)
SUAREZ NAV. (ŠPA/30) - STOSUR (AVS)
ŠARAPOVA (RUS) - PARMENTIER (FRA)
KOZLOVA (UKR) - DAVIS (ZDA)
KERBER (NEM/5) - MARIA (NEM)
BERTENS (NIZ/4) - MINELLA (LUK)
RODIONOVA (AVS) - TOWNSEND (ZDA)
SIEGEMUND (NEM) - SWAN (VB)
STRYCOVA (ČEŠ) - CURENKO (UKR/32)
6:3, 6:2
MERTENS (BEL/21) - FERRO (FRA)
6:2, 6:0
PETKOVIC (NEM) - NICULESCU (ROM)
ZIDANŠEK (SLO) - BOUCHARD (KAN)
VANG (KIT/15) - LAPKO (BLR)
6:2, 6:2
STEPHENS (ZDA/9) - BACSINSZKY (ŠVI)
6:2, 6:4
VANG (KIT) - MARTINCOVA (ČEŠ)
SINIAKOVA (ČEŠ) - ALEKSANDROVA (RUS)
2:6, 6:1, 6:1
KONTA (VB/19) - BOGDAN (ROM)
ANISIMOVA (ZDA/25) - CIRSTEA (ROM)
LINETTE (POL) - KALINSKA (RUS)
DJATČENKO (RUS) - MLADENOVIC (FRA)
KVITOVA (ČEŠ/6) - JABEUR (TUN)