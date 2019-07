Kaja Juvan nadaljuje meteorski vzpon med svetovno teniško smetano. Po turnirju v Wimbledonu bo povsem blizu najboljše stoterice. Foto: TZS

Prvi niz je Vangova dobila v zgolj 20 minutah. Kitajka je povsem prevladovala in z dvojnim odvzemom servisa povedla 4:0. Zidanškova, 61. z lestvice WTA, je svojo edino igro dobila za znižanje zaostanka na 4:1. Vangova je dobila naslednjih osem od devetih točk in se sprehodila do prvega niza.

18-letna Kaja Juvan si je prek kvalifikacij zagotovila svoj prvi nastop na turnirjih za grand slam in nato v uvodnem krogu v treh nizih izločila Krystino Pliškovo. Danes jo na igrišču številka ena čaka najtežja preizkušnja v karieri, saj ji bo nasproti stala rekorderka po številu osvojenih naslovov grand slam v moderni eri (23), 37-letna Serena Williams. 11. nosilka je turnir v Wimbledonu osvojila sedemkrat, nazadnje leta 2016. Dvoboj je na sporedu kot tretji na igrišču, kjer se dvoboji začenjajo ob 14. uri. Pred tem bosta dvoboja Kvitova - Mladenović v ženski konkurenci in Federer - Clarke v moški.

Na osrednjem igrišču se bo spored začel z obračunom Nišikori - Norrie, ki mu bo sledil dvoboj Siniakova - Konta. Pozno popoldne bosta v najbolj pričakovanem spopadu dneva na igrišče stopila Rafael Nadal in kontroverzni Avstralec Nick Kyrgios, ki v zadnjem letu ni skoparil z opazkami na račun Španca.

Moški, drugi, krog, spodnji del tabele:

QUERREY (ZDA) - RUBLJOV (RUS)

ĐERE (SRB/31) - MILLMAN (AVS)

SIMON (FRA/20) - SANDGREN (ZDA)

FOGNINI (ITA/12) - FUCSOVICS (MAD)

ČILIĆ (HRV/13) - SOUSA (POR)

BASILAŠVILI (GRU/18) - EVANS (VB)

BERANKIS (LIT) - TSONGA (FRA)

NADAL (ŠPA/3) - KYRGIOS (AVS)

NIŠIKORI (JAP/8) - NORRIE (VB)

DE MINAUR (AVS/25) - JOHNSON (ZDA)

STRUFF (NEM/33) - FRITZ (ZDA)

ISNER (ZDA/9) - KUKUŠKIN (KAZ)

BERRETTINI (ITA/17) - BAGHDATIS (CIP)

SCHWARTZMAN (ARG/24) - KÖPFER (NEM)

POUILLE (FRA/27) - BARRERE (FRA)

FEDERER (ŠVI/2) - CLARKE (VB)

Ženske, drugi, krog, zgornji del tabele:

BARTY (AVS/1) - VAN UYTVANCK (BEL)

DART (VB) - HADDAD MAIA (BRA)

VEKIĆ (HRV/22) - JOROVIĆ (SRB)

BENCIC (ŠVI/13) - KANEPI (EST)

JUVAN (SLO) - S. WILLIAMS (ZDA/11)

GÖRGES (ROM/18) - FLINK (RUS)

SUAREZ NAV. (ŠPA/30) - PARMENTIER (FRA)

KERBER (NEM/5) - DAVIS (ZDA)

BERTENS (NIZ/4) - TOWNSEND (ZDA)

SIEGEMUND (NEM) - STRYCOVA (ČEŠ)

MERTENS (BEL/21) - NICULESCU (ROM)

ZIDANŠEK (SLO) - VANG (KIT/15)

STEPHENS (ZDA/9) - VANG (KIT)

KONTA (VB/19) - SINIAKOVA (ČEŠ)

ANISIMOVA (ZDA/25) - LINETTE (POL)

KVITOVA (ČEŠ/6) - MLADENOVIC (FRA)