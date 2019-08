Roger Federer je na Odprtem prvenstvu ZDA zmagal petkrat, zadnjič leta 2008. Foto: EPA

Federer, petkratni zmagovalec slovitega turnirja v New Yorku, je oddal le pet iger: 6:2, 6:2 in 6:1.

Avstralec Alex de Minaur je presenetil finalista leta 2014 Japonca Keija Nišikorija. Dvajsetletnik, ki zaseda 38. mesto na lestvici ATP, je zmagal s 6:2, 6:4, 2:6 in 6:3. De Minaur je slavil svojo prvo zmago nad igralcem iz prve deseterice sveta.

Osma nosilka Serena Williams se je za preboj v osmino finala pomerila s Čehinjo Karolino Muchova, ki ima letos dobro sezono in bi lahko pomenila resen preizkus za Williamsovo. Osma nosilka je unovčila moč in izkušnje in zmagala s 6:3 in 6:2.

Aljaž Bedene bo dvoboj 3. kroga z Aleksandrom Zverevom odigral v soboto.

NEW YORK, 3. krog (M), tabela

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - KUDLA (ZDA)

WAWRINKA (ŠVI/23) - LORENZI (ITA)

BASILAŠVILI (GRU/17) - KÖPFER (NEM)

MEDVEDJEV (RUS/5) - LOPEZ (ŠPA)

FEDERER (ŠVI/3) - EVANS (VB)

6:2, 6:2, 6:1

GOFFIN (BEL/15) - CARRENO BUSTA (ŠPA)

DIMITROV (BLG) - MAJCHRZAK (POL)

DE MINAUR (AVS) - NIŠIKORI (JAP/7)

6:2, 6:4, 2:6, 6:3



KYRGIOS (AVS/28) - RUBLJOV (RUS)

BERRETTINI (ITA/24) - POPYRIN (AVS)

MONFILS (FRA/13) - SHAPOVALOV (KAN)

ANDUJAR (ŠPA) - BUBLIK (KAZ)

A. ZVEREV (NEM/6) - BEDENE (SLO)

SCHWARTZMAN (ARG/20) - SANDGREN (ZDA)

ISNER (ZDA/14) - ČILIĆ (HRV/22)

NADAL (ŠPA/2) - CHUNG (KOR)

3. krog (Ž), tabela:

OSAKA (JAP/1) - GAUFF (ZDA)

BENCIC (ŠVI/13) - KONTAVEIT (EST/21)

VEKIĆ (HRV/23) - PUTINCEVA (KAZ)

BERTENS (NIZ/7) - GÖRGES (NEM/26)

TOWNSEND (ZDA) - CIRSTEA (ROM)

ANDREESCU (ROM/15) - WOZNIACKI (DAN/19)

AHN (ZDA) - OSTAPENKO (LAT)

MERTENS (BEL/25) - PETKOVIC (NEM)

SVITOLINA (UKR/5) - JASTREMSKA (UKR/32)

KEYS (ZDA/10) - KENIN (ZDA/20)

KONTA (VB/16) - DŽANG (KIT/33)

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - JABEUR (TUN)

6:1, 4:6, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/8) - MUCHOVA (ČEŠ)

6:3, 6:2

MARTIĆ (HRV/22) - SEVASTOVA (LAT/12)

6:4, 6:3

Š. VANG (KIT/18) - FERRO (FRA)

BARTY (AVS/2) - SAKKARI (GRČ/30)

7:5, 6:3

Ženske dvojice, 1. krog:

JAKUPOVIČ/ SANTAMRIA (SLO/ZDA) -

DI LORENZO/LI (ZDA) 6:1, 6:0



DABROWSKA/ŠJU (KAN/KIT) -

SREBOTNIK/MAROZAVA (SLO/BLR) 7:5, 6:4



AOJAMA/KRUNIĆ (JAP/SRB) -

ZIDANŠEK/PETERSON (SLO/ŠVE) 6:2, 6:1