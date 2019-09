Roger Federer stopnjuje formo v New Yorku. Foto: Reuters

38-letni Švicar ni blestel v uvodnih dveh dvobojih, nato pa je oddal le pet iger proti Danu Evansu. Tokrat je prikazal še boljšo predstavo, dvoboj je trajal le uro in 19 minut.



Belgijec je v tretji igri odvzel servis 20-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. Odgovor Federerja je bil silovit, nanizal je pet zaporednih iger za zmago v uvodnem nizu. V drugem nizu je Goffin uspel znižati na 3:2, nato pa je popolnoma popustil in izgubil vseh devet iger do konca obračuna. Razmerje v osvojenih točkah je bilo kar 83:39!

"Danes mi je šlo še bolje kot v petek. Goffin res ni imel svojega dne. Ko sem povedel v prvem nizu, je popustil in našel igre, ki jo je prikazal na prejšnjih obračunih proti meni," je pojasnil petkratni zmagovalec zadnjega grand slama sezone, ki se bo v torkovem četrtfinalu srečal z Grigorjem Dimitrovom. Bolgar je ugnal Alexa de Minaurja s 7:5, 6:3 in 6:4.

Statistika Federer Goffin Prvi servis (%) 68 50 Asi 10 0 Dvojne napake 3 4 Neizsiljene napake 17 17 Winnerji 35 8 Osvojene točke 83 39 Priložnosti za brejk 9/10 2/7 Točke na mreži 19/23 4/11

Đoković ima težave z levim ramenom, a je v zadnjih dveh dvobojih stisnil zobe in se brez izgubljenega niza uvrstil naprej. Srb je izgubil finalni obračun proti Wawrinki po štirih nizih pred tremi leti. Švicar je imel nato dve operaciji kolena in precej je padel na lestvici ATP. Z izjemnim bekhendom je že evkrat povzročal težave Đokoviću.

Serena Williams lovi rekordni 24. naslov na turnijih za grand slam. Foto: Reuters

Serena že 16-krat do četrtfinala v New Yorku

Serena Williams je izločila Petro Martić s 6:3 in 6:4 po uri in 32 minutah. To je že njen 16. četrtfinale na igriščih Flushing Meadowsa. 37-letna Američanka je odprla obračun z dvojno napako in izgubila je prvo igro na svoj servis. Takoj je izenačila in v osmi igri prišla do ključnega odvzema servisa. Hrvatica je v peti igri drugega niza izgubila začetni udarec in Serena je prednost zanesljivo zadržala do konca.



"Nikoli ni lahko zmagovati na turnirjih za garnd slamih. Tri mesece po rojstvu hčerke so vsi pričakovali, da bom gladko zmagovala. Danes je prav poseben dan, saj je moja hčerka stara dve leti," je poudaril Serena, ki je pred 20 leti prvič zmagala v New Yorku, ko je v finalu premagala Martino Hingis.

Čjang Vang se je veselila uspeha kariere. Foto: Reuters

Vangova gladko odpravila Bartyjevo

Čjang Vang je presenetljivo izločila zmagovalko Roland Garrosa Ashleigh Barty s 6:2 in 6:4. Avstralka je trikrat izgubila servis, Kitajka pa je rešila vseh devet priložnosti za brejk. 27-letna tenisačica iz Tiandžina se je prvič v karieri uvrstila v četrtfinale turnirja za grand slam.

Tudi Pliškova se poslavlja

Johanna Konta je izločila tretjo nosilko Karolino Pliškovo s 6:7, 6:3 in 7:5 po dveh urah in 20 minutah na stadionu Louisa Armstronga.



Britanka je povedla s 5:3 in servirala za prvi niz, a je v deseti igri Čehinja brez izgubljene točke prišla do brejka in izenačenja na 5:5. Podaljšano igro je Pliškova dobila s 7:1.



V drugem nizu je tretja igralka sveta zapravila vodstvo s 3:1. Konta je nanizala kar pet iger zapored. Odločilni niz je bil napet, ključen je bil brejk v enajsti igri.

NEW YORK, osmina finala (M), tabela

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - WAWRINKA (ŠVI/23)

MEDVEDJEV (RUS/5) - KÖPFER (NEM)

FEDERER (ŠVI/3) - GOFFIN (BEL/15)

6:2, 6:2, 6:0

DIMITROV (BLG) - DE MINAUR (AVS)

7:5, 6:3, 6:4

BERRETTINI (ITA/24) - RUBLJOV (RUS)

MONFILS (FRA/13) - ANDUJAR (ŠPA)

A. ZVEREV (NEM/6) - SCHWARTZMAN (ARG/20)

NADAL (ŠPA/2) - ČILIĆ (HRV/22)

Osmina finala (Ž), tabela:

OSAKA (JAP/1) - BENCIC (ŠVI/13)

VEKIĆ (HRV/23) - GÖRGES (NEM/26)

ANDREESCU (KAN/15) - TOWNSEND (ZDA)

MERTENS (BEL/25) - AHN (ZDA)

SVITOLINA (UKR/5) - KEYS (ZDA/10)

KONTA (VB/16) - PLIŠKOVA (ČEŠ/3)

6:7 (1), 6:3, 7:5

S. WILLIAMS (ZDA/8) - MARTIĆ (HRV/22)

6:3, 6:4

Č. VANG (KIT/18) - BARTY (AVS/2)

6:2, 6:4