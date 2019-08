Roger Federer je znova izgubil uvodni niz, nato ap se je zbral in zanesljivo osvojil ostale tri. Foto: Reuters

38-letni Švicar že v uvodnem krogu ni navdušil.

Borna Ćorić je zaradi bolečin v hrbtu predaal obračun proti Grigorju Dimitrovu.

Dež moti spored na zunanjih igriščih. Foto: Reuters

Prvi igralec sveta Novak Đoković se bo ob 1.00 srečal s Juanom Ignaciom Londerom. Branilec naslova je v odlični formi in zelo verjetno večerni spored ne bo dolg, saj se bosta v drugem obračunu srečali šestkratna zmagovalka Serena Williams in Catherine McNally. 37-letna Američanka je navdušila v ponedeljek, ko je odpravila Marijo Šarapovo s 6:1 in 6:1.

Na stadionu Louisa Armstronga je peta nosilka Elina Svitolina ugnala Venus Williams s 6:4 in 6:4. Američanka je pred 22 leti že igrala v finalu US Opna.

Stan Wawrinka in vroči Daniil Medvedjev bosta v akciji na Grandstandu.

2. krog (M), zgornji del tabele:

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - LONDERO (ARG)

LAJOVIĆ (SRB/27) - KUDLA (ZDA)

WAWRINKA (ŠVI/23) - CHARDY (FRA)

KECMANOVIĆ (SRB) - LORENZI (ITA)

OPELKA (ZDA) - KÖPFER (NEM)

BASILAŠVILI (GRU/17) - BROOKSBY (ZDA)

LOPEZ (ŠPA) - NIŠIOKA (JAP)

MEDVEDJEV (RUS/5) - DELLIEN (BOL)

FEDERER (ŠVI/3) - DŽUMHUR (BiH)

3:6, 6:2, 6:3, 6:4

POUILLE (FRA/25) - EVANS (VB)

CARRENO BUSTA (ŠPA) - BERANKIS (LIT)

GOFFIN (BEL/15) - BARRERE (FRA)

DIMITROV (BLG) - ĆORIĆ (HRV/12)

b.b.

CUEVAS (URU) - MAJCHRZAK (POL)

GARIN (ČIL/31) - DE MINAUR (AVS)

NIŠIKORI (JAP/7) - KLAHN (ZDA)

6:2, 4:6, 6:3, 7:5



2. krog (Ž), spodnji del tabele:

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

SVITOLINA (UKR/5) - V. WILLIAMS (ZDA)

6:4, 6:4

JASTREMSKA (UKR/32) - PETERSON (ŠVE)

KENIN (ZDA/20) - SIEGEMUND (NEM)

KEYS (ZDA/10) - ŽU (KIT)

KONTA (VB/16) - GASPARJAN (RUS)

DŽANG (KIT/33) - ALEKSANDROVA (RUS)

JABEUR (TUN) - SASNOVIČ (BLR)

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - BOLKVADZE (GRU)

6:1, 6:4



S. WILLIAMS (ZDA/8) - McNALLY (ZDA)

HSIEH (TJV/29) - MUCHOVA (ČEŠ)

MARTIĆ (HRV/22) - BOGDAN (ROM)

SEVASTOVA (LAT/12) - SWIATEK (POL)

MLADENOVIC (FRA) - FERRO (FRA)

Š. VANG (KIT/18) - VAN UYTVANCK (BEL)

SAKKARI (GRČ/30) - PENG (KIT)

BARTY (AVS/2) - DAVIS (ZDA)