Novak Đoković (na fotografiji) in Rafael Nadal sta se v finalu Rima pomerila trikrat, dvakrat je zmagal Španec, enkrat Srb. Foto: Reuters

Gre že za 54. medsebojni obračun omenjenih gigantov, uspešnejši je Beograjčan, ki je dobil 28 dvobojev, Nadal je zmagal 25-krat. Nazadnje sta se pomerila v finalu letošnjega Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, ko je Đoković suvereno slavil v treh nizih (6:3, 6:2 in 6:3).

Nadal je nazadnje premagal Noleta prav v Rimu, in sicer lani, ko je bil v polfinalu boljši s 7:6 (4) in 6:3.

Nadal v Rimu slavil osemkrat, Nole štirikrat

V Rimu je največ uspeha požel Nadal, ki je turnir osvojil že osemkart, desetkrat je zaigral v finalu. Đoković je zmagal štirikrat, v finalu je zaigral osemkrat. Srb se je v finale uvrstil dvakrat zapored v letih 2016 in 2017, a je obakrat izgubil. Najprej je bil v dveh nizih (6:3 in 6:3) boljši Britanec Andy Murray, nato prav tako v dveh nizih (6:3 in 6:3) leto pozneje še Nemec Alexander Zverev. Rimski naslov sicer brani Nadal.

Rim (M)

(5.207.405 evrov, pesek)

Finale, danes ob 16.00:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - NADAL (ŠPA/2)

-:-, -:-

Polfinale:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - SCHWARTZMAN (ARG)

6:3, (2) 6:7, 6:3

NADAL (ŠPA/2) - CICIPAS (GRČ/8)

6:3, 6:4

Rim (Ž)

(3.452.538 dolarjev, pesek)



Finale:

PLIŠKOVA (ČEŠ/4) - KONTA (VB)

6:3, 6:4



Polfinale:

KONTA (VB) - BERTENS (NIZ/6)

5:7, 7:5, 6:2



PLIŠKOVA (ČEŠ/4) - SAKKARI (GRČ)

6:4, 6:4