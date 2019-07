48. del teniške klasike - Roger Federer proti Novaku Đokoviću. Foto: EPA

Federer bo v primeru zmage postal najstarejši zmagovalec turnirja za veliki slam v moderni dobi. Do zdaj je štiri največje turnirje osvojil 20-krat.

Đoković je na turnirjih velike četverice zmagal 15-krat, nazadnje letos v Avstraliji.

V 13 letih sta se velika tekmeca pomerila 47-krat, 25-krat je slavil 32-letni Srb, 22-krat pa 37-letni Švicar.

Đoković je dobil 14 od zadnjih 20 medsebojnih dvobojev in osem od zadnjih desetih. Na turnirjih za grand slam je Federer proti Đokoviću izgubil zadnje štiri obračune.

V finalu Wimbledona sta se tekmeca do zdaj pomerila dvakrat, leta 2014 in 2015. Obakrat je bil boljši "Nole". Prvič je zmagal s 6:7(7), 6:4, 7:6 (4), 5:7 in 6:4, drugič pa s 7:6 (1), 6:7 (10), 6:4 in 6:3.

Federer je bil zadnjič zmagovalec turnirja na "sveti travi" pred dvema letoma, ko je v finalu odpravil Hrvata Marina Čilića s 6:3, 6:1 in 6:4. Đoković je lani prav tako slavil v treh nizih, Južnoafričana Kevina Andersona je premagal s 6:2, 6:2 in 7:6 (3).

Finale, danes ob 15.10:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - FEDERER (ŠVI/2)

7:6 (5), 1:6, -:-, -:-

Polfinale:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/23)

6:2, 4:6, 6:3, 6:2

FEDERER (ŠVI/2) - NADAL (ŠPA/3)

7:6 (3), 1:6, 6:3, 6:4