48. del teniške klasike - Roger Federer proti Novaku Đokoviću. Foto: EPA

Federer bo v primeru zmage postal najstarejši zmagovalec turnirja za veliki slam v moderni dobi. Do zdaj je štiri največje turnirje osvojil 20-krat.

Đoković je na turnirjih velike četverice zmagal 15-krat, nazadnje letos v Avstraliji.

V 13 letih sta se velika tekmeca pomerila 47-krat, 25-krat je slavil 32-letni Srb, 22-krat pa 37-letni Švicar.

Đoković je dobil 14 od zadnjih 20 medsebojnih dvobojev in osem od zadnjih desetih. Na turnirjih za grand slam je Federer proti Đokoviću izgubil zadnje štiri obračune.

V finalu Wimbledona sta se tekmeca do zdaj pomerila dvakrat, leta 2014 in 2015. Obakrat je bil boljši "Nole". Prvič je zmagal s 6:7(7), 6:4, 7:6 (4), 5:7 in 6:4, drugič pa s 7:6 (1), 6:7 (10), 6:4 in 6:3.

Federer je bil zadnjič zmagovalec turnirja na "sveti travi" pred dvema letoma, ko je v finalu odpravil Hrvata Marina Čilića s 6:3, 6:1 in 6:4. Đoković je lani prav tako slavil v treh nizih, Južnoafričana Kevina Andersona je premagal s 6:2, 6:2 in 7:6 (3).

Federer nezbran v tie-breaku

V uvodnem nizu sta bila letošnja finalista izjemno izenačena. Suvereno sta dobivala igre na svoj začetni udarec, izjema je bila le 4. igra, v kateri je Federer dodobra namučil Đokovića, si priigral tudi edino priložnost za break v prvem nizu, a se je Srb rešil. Mrtvi tek se je nadaljeval do podaljšane igre, v kateri je Nole izkoristil nekaj trenutkov nezbranosti nasprotnika in tie-break dobil s 7:5.

Đoković v drugem nizu povsem odpovedal

V drugem nizu je Beograjčan nato popolnoma odpovedal. Nevsiljene napake so se vrstile ena za drugo, Švicar je ekspresno povedel s 4:0. V 5. igri je Đoković vendarle dobil igro na svoj servis, a zaostanek je bil prevelik za morebitno vrnitev, nemara celo za preobrat. Federer je nadaljeval izjemno igro, rezultat v nizih je po zgolj 26 minutah izenačil na 1:1.

Tie-break tretjega niza znova pripadel Srbu

Tretji niz je bil skoraj na las podoben prvemu. Oba tenisača sta brez večjih težav dobivala igre na svoj začetni udarec, šele v 10. igri si je prvo priložnost za break, s tem pa tudi priložnost za zmago v nizu priboril Federer, a se je Nole izvlekel in pozneje izsilil novo podaljšano igro, v kateri je hitro povedel s 3:0. Federerja je v ključnih trenutkih na cedilu pustil sicer zelo zanesljiv bekhend udarec, Đoković je povedel s 5:1, dve točki pozneje je z 2:1 povedel tudi v nizih.

Povsod, le v igrišče ne: Nole (spet) izgubil občutek

V četrtem nizu je prvi zapretil Federer, ki si je ob izenačenem izidu (2:2) v 5. igri po dveh nevsiljenih napakah nasprotnika priigral dve priložnosti za break, izkoristil pa že prvo, potem ko je Đoković z bekhendom žogico poslal v avt. Gledalci na osrednjem igrišču v Wimbledonu so ponoreli, velika večina jih je bila na strani Baselčana. Ta je v naslednji igri potrdil break in povedel s 4:2. Đoković se znova ni znašel na travnatem igrišču, izgubil je še četrto igro zapored (5:2). V 8. igri si je Beograjčan po dveh urah in 47 minutah priigral šele prvo priložnost za break, ki pa jo je po izjemno dolgi izmenjavi zapravil. Sledila je še ena priložnost, tokrat je Federer žogico poslal v mrežo, Srb je zmanjšal zaostanek na 5:3, break je potrdil igro pozneje. Kar naenkrat je bil Švicar tisti, ki se je znašel pod pritiskom.

Še nekaj minut predtem je kazalo na gladko zmago v nizu, a v 10. igri je bil v rahli psihološki prednosti Đoković, ki je upal na izenačenje. A rekorder po številu osvojenih turnirjev za grand slam ni pustil presenečenja, 10. igro je dobil brez izgubljene točke in izsilil odločilni peti niz.

Finale, danes ob 15.10:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - FEDERER (ŠVI/2)

7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 0:0