Rafael Nadal je Wimbledon osvojil v letih 2008 in 2010. Foto: Reuters

Na osrednjem igrišču dan odpira številka ena ženskega tenisa Ashleigh Barty, njena nasprotnica pa je Harriet Dart, eno izmed zadnjih treh britanskih orožij na turnirju, ki ima v Wimbledonu težave s poškodbo gležnja. Avstralka lovi 15. zaporedno zmago, v seriji 14 zmag pa je oddala le dva niza.

Za dekletoma bosta na igrišče stopila Nadal in Jo-Wilfried Tsonga. Francoz je dobil zadnji medsebojni dvoboj lani v Šanghaju. Do zdaj sta se pomerila 12-krat, z osmimi zmagami pa je uspešnejši Španec. Za njima bosta osrednje igrišče zasedla osemkratni zmagovalec Wimbledona Roger Federer in Lucas Pouille. To bo drugi medsebojni obračun Švicarja in Francoza. Prvega je pred petimi leti v Parizu dobila Federer.

Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam, Serena Williams, ki je v 2. krogu premagala slovensko najstnico Kajo Juvan, se bo pomerila z Nemko Julio Görges. Williamsova ima v soboto na sporedu še en dvoboj. V mešanih dvojicah bo moči združila z britanskim ljubljencem Andyjem Murrayjem. Ameriško-škotska naveza se bo pomerila z Alexo Guarachi iz Čila in Nemcem Andreasom Miesom.

3. krog (M), spodnji del tabele:

QUERREY (ZDA) - MILLMAN (AVS)

FOGNINI (ITA/12) - SANDGREN (ZDA)

SOUSA (POR) - EVANS (VB)

NADAL (ŠPA/3) - TSONGA (FRA)

NIŠIKORI (JAP/8) - JOHNSON (ZDA)

STRUFF (NEM/33) - KUKUŠKIN (KAZ)

BERRETTINI ITA/17 - SCHWARTZMAN ARG/24

FEDERER (ŠVI/2) - POUILLE (FRA/27)

3. krog (Ž), zgornji del tabele:

BARTY (AVS/1) - DART (VB)

BENCIC (ŠVI/13) - RISKE (ZDA)

S. WILLIAMS (ZDA/11) - GÖRGES (NEM/18)

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - DAVIS (ZDA)

6:3, 6:3

BERTENS (NIZ/4) - STRYCOVA (ČEŠ)

Č. VANG (KIT/15) - MERTENS (BEL/21)

STEPHENS (ZDA/9) - KONTA (VB/19)

KVITOVA (ČEŠ/6) - LINETTE (POL)

6:3, 6:2