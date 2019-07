Serena Williams je osvojila že 23 turnirjev za grand slam. Foto: Reuters

Halepova je imela proti Svitolini lahko delo, čeprav sta igralki za prve štiri igre potrebovali kar 20 minut. V nadaljevanju je Romunka povsem zasenčila Ukrajinko in se po uri in 12 minutah veselila svojega prvega finala v Wimbledonu.

To bo njen peti finale turnirja za grand slam. Zmagala je le lani v Roland Garrosu.

Sereno Williams sta do polfinala pošteno namučili Kaja Juvan in Alison Riske, ki sta ji odvzeli niz, vendar je rekorderka po številu osvojenih grand slam naslovov (23) prebrodila vse ovire in je prva kandidatka za svojo že osmo wimbledonsko krono.

37-letnici bo nasproti stala še ena veteranka, 33-letna Čehinja Strycova, ki bo prvič igrala v polfinalu grand slam turnirja. V treh medsebojnih dvobojih Strycova ni dobila niti niza.

Polfinale, danes:

S. WILLIAMS (ZDA/11) - STRYCOVA (ČEŠ)

osrednje igrišče, drugi dvoboj

HALEP (ROM/7) - SVITOLINA (UKR/8)

6:1, 6:3